زيلينسكي: القوة المتصاعدة للجيش الأوكراني تحظى باعتراف الحلفاء الدوليين





قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عقب اتصال عبر تقنية الفيديو مع نظرائه الأوروبيين، إن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ترى أن أوكرانيا باتت في موقف أقوى بكثير على مختلف المستويات بعد هجماتها الناجحة الأخيرة على أهداف روسية.

وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" عقب مشاورات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "التركيز الأساسي كان على كيفية ضمان إعادة تنشيط الدبلوماسية من أجل السلام، وأن تكون أوروبا جزءا منها."

وأضاف أن: "جميع الشركاء يلاحظون أن موقف أوكرانيا أصبح أقوى بكثير، سواء على ساحة المعركة أو في عملياتنا بعيدة المدى"، مشيرا إلى هجمات الطائرات المسيرة بعيدة المدى على أهداف داخل عمق روسيا، بما في ذلك منشآت صناعة النفط التي تعد بالغة الأهمية لتمويل حرب الكرملين.

وأشار زيلينسكي، دون التطرق إلى تفاصيل، إلى أنه أطلع القادة أيضا على خطط روسيا المتعلقة بأوكرانيا وبيلاروس وأجزاء أخرى من أوروبا.

وكشف زيلينسكي، الذي تخوض بلاده، بمساعدة غربية، حربا ضد روسيا منذ فبراير 2022، أنه من المقرر أن تتبادل الأطراف "مزيدا من المعلومات التفصيلية المتاحة على مستوى الاستخبارات، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان تحقيق سلام حقيقي".