تفاؤل حذر بجهود إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، قائلاً إن هناك مؤشرات على حدوث تقدم مع التحذير من التوقعات المفرطة.

وفي حديثه قبل مغادرته لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في السويد، قال روبيو إن هناك "بعض العلامات الجيدة" في المفاوضات، ومع ذلك، أضاف أنه لا يريد أن يكون "متفائلا للغاية".

كما كرر روبيو تقييم الولايات المتحدة بأن نظام القيادة في إيران "نفسه منقسم قليلا"، وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل تسوية تفاوضية.

وقال روبيو: "لكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد كان الرئيس واضحا، فلديه خيارات أخرى".

وجدد ترامب مؤخرا تهديداته بشن ضربات عسكرية ضد إيران بعد توقف المفاوضات بشأن إنهاء دائم للصراع، الذي بدأ في أواخر فبراير، وقال في وقت لاحق إنه أجل هجوما أمريكيا جديدا كان مخططا له في وقت سابق من هذا الأسبوع لأن مفاوضات جادة جارية.

وفي حديثه في البيت الأبيض، كرر ترامب أن إيران يجب أن تسلم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال ترامب: "لن نسمح لهم بامتلاكه".

وقد برز مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب تحتفظ به طهران كأحد نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات.