الكونغو: تسجيل 131 حالة وفاة و513 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو اليوم الثلاثاء تسجيل ما لا يقل عن 131 حالة وفاة وأكثر من 500 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا في شرق البلاد.

وقال وزير الصحة العامة صامويل روجر كامبا " تم تسجيل 513 حالة اشتباه و131 حالة وفاة في المناطق المتضررة".

وأضاف" هذه حالات وفاة مشتبه بها، وتجرى التحقيقات لتحديد أي منها ناجم بالفعل عن الإصابة بالمرض".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي فيروس إيبولا أصبح حالة طوارئ عامة تثير قلقا دوليا.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم الثلاثاء عن " قلقه البالغ بشأن نطاق الوباء وسرعة انتشاره"، مضيفا أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة ستجتمع اليوم لتقديم المشورة بشأن توصيات.