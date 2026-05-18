روسيا ترسل فريقا طبيا لمكافحة فيروس إيبولا في أوغندا

قررت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين إرسال متخصصين تابعين لها إلى أوغندا لمكافحة فيروس إيبولا.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الإثنين إنه "في ضوء تفشي فيروس إيبولا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وظهور حالات إصابة بهذا المرض في عاصمة أوغندا المجاورة"، ستقوم هيئة حماية المستهلك، بناء على طلب الجانب الأوغندي، بإرسال فريق من المتخصصين إلى كمبالا لإجراء تحقيق وبائي.

وأضاف البيان أن هيئة حماية المستهلك الروسية ستقدم الدعم اللوجستي لوزارة الصحة الأوغندية، وستنقل إلى الشركاء المحليين اختبارات تشخيص إيبولا التي طورتها منظمات علمية تابعة لها وتُستخدم في روسيا.

ونصح الأكاديمي جينادي أونيشينكو، عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة السابق في روسيا، المواطنين الروس بتجنب السفر إلى الدول "غير المألوفة" بسبب تفشي فيروس إيبولا، الذي شدد أونيشينكو على أنه شديد الخطورة وسريع الانتشار، بحسب نوفوستي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الأحد "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع تسجيل نحو 80 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو وحالة وفاة واحدة في أوغندا حتي يوم السبت.