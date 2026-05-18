الكوبرا الجوية.. السر وراء أخطر خدعة حربية في التاريخ

أعادت مناورة "الكوبرا" الجوية، التي تُعد واحدة من أخطر وأصعب المناورات في تاريخ الطيران العسكري، تسليط الضوء على قدرات المقاتلات الحديثة في تنفيذ حركات فائقة التعقيد تمنح الطيار أفضلية حاسمة خلال الاشتباكات الجوية القريبة.

وتعود أول عملية تنفيذ موثقة للمناورة إلى عام 1989، عندما نجح الطيار التجريبي السوفييتي فيكتور جورجييفيتش بوغاتشيف في تنفيذها باستخدام المقاتلة الروسية "سوخوي Su-27"، خلال عرض جوي أثار دهشة الخبراء العسكريين آنذاك، لتصبح الحركة لاحقا معروفة عالميا باسم "مناورة الكوبرا" أو "Pugachev’s Cobra".

وتقوم المناورة على رفع مقدمة الطائرة بشكل حاد إلى زاوية تتراوح بين 90 و120 درجة، مع الحفاظ على الارتفاع نفسه تقريبا ومن دون الدخول في صعود فعلي، قبل أن تعود الطائرة سريعا إلى وضع الطيران الطبيعي، وخلال هذه اللحظات، تتحول أجنحة الطائرة إلى ما يشبه "الفرامل الهوائية"، ما يؤدي إلى تباطؤ مفاجئ في السرعة الأمامية.

ويكمن الهدف العسكري للمناورة في استخدامها أثناء القتال الجوي القريب، خاصة عندما تكون طائرة معادية خلف المقاتلة مباشرة، إذ يؤدي التباطؤ المفاجئ إلى تجاوز الطائرة المطاردة لهدفها، ما يسمح للطائرة المنفذة للمناورة بالتحول سريعا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم.

ورغم الشهرة الكبيرة التي اكتسبتها المناورة، فإن تنفيذها يتطلب مهارة استثنائية من الطيار، إضافة إلى توفر شروط دقيقة تتعلق بالسرعة والارتفاع وقوة الدفع.

ويؤكد خبراء الطيران أن أي خطأ بسيط أثناء المناورة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الطائرة، خصوصا في الطرازات القديمة التي لا تمتلك أنظمة تحكم متطورة.

وفي السنوات اللاحقة، توسعت قائمة المقاتلات القادرة على تنفيذ الكوبرا، إذ تمكنت عدة طائرات من استعراضها بنجاح، من بينها "ميغ MiG-29A"، و"جنرال دايناميكس NF-16 Vista"، والمقاتلة السويدية "ساب J35 دراكن"، إضافة إلى "ساب 37"، التي استطاعت تنفيذ الحركة بسرعات محدودة لا تتجاوز 220 ميلا في الساعة.

ومع تطور تقنيات "توجيه الدفع" أو "Thrust Vectoring"، أصبحت المناورة أكثر قابلية للتنفيذ في المقاتلات الحديثة، حيث تسمح هذه الأنظمة بتوجيه قوة المحركات بزوايا مختلفة تمنح الطائرة قدرة استثنائية على المناورة حتى عند فقدان السرعة الهوائية التقليدية.

ومن أبرز الطائرات الحديثة التي أثبتت قدرتها على تنفيذ الكوبرا المقاتلة الروسية "سوخوي Su-35"، إلى جانب "MiG-29M OVT" و"Chengdu J-10B TVC"، وهما طائرتان تجريبيتان استُخدمتا لاختبار قدرات المناورة المتقدمة.

كما دخلت مقاتلات الجيل الخامس إلى هذا المجال، إذ نفذت المقاتلة الأمريكية "F-22 Raptor" مناورة الكوبرا خلال عروض جوية سابقة، بينما استعرضت المقاتلة الروسية "Su-57" الحركة خلال معرض جوي في الصين عام 2024، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة حول قدرات المقاتلة الروسية في القتال الجوي القريب.

ورغم أن مناورة الكوبرا تُستخدم غالبا خلال العروض الجوية لإظهار القدرات التقنية للمقاتلات والطيارين، فإن استخدامها في المعارك الحقيقية لا يزال محل جدل بين الخبراء العسكريين، بسبب المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها الطائرة أثناء فقدانها المؤقت للسرعة والطاقة الحركية، ما قد يمنح الخصم فرصة للهجوم المضاد إذا كان يمتلك خبرة قتالية كافية.

ومع ذلك، تبقى مناورة الكوبرا واحدة من أكثر الحركات الجوية إثارة في عالم الطيران العسكري، ورمزا للتطور الكبير الذي شهدته المقاتلات الحديثة في مجال المناورة والسيطرة الجوية خلال العقود الأخيرة.