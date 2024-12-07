عمره 18 عاماً .. ميلانيا تكشف العقل المدبر لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

أشادت ميلانيا ترامب بنجلها بارون البالغ من العمر 18 عامًا، والذي لعب دورًا رئيسيًا في نجاح زوجها دونالد ترامب في الترشح لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وخلال مقابلة في برنامج فوكس آند فريندز الصباحي، قالت إن بارون كان له دور فعال في تقديم المشورة لوالده بشأن استراتيجيات التواصل مع الناخبين الأصغر سنًا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت السيدة الأولى السابقة والمستقبلية، مسلطة الضوء على مشاركة ابنها النشطة في التوصية بشخصيات إعلامية تحظى بشعبية بين جيل الشباب. "كان يعرف بالضبط من يحتاج والده إلى الاتصال به والتحدث معه".

وأشارت ميلانيا ترامب إلى أن الجمهور الأصغر سنًا ابتعد عن منصات الإعلام التقليدية مثل التلفزيون، واعتمد بشكل أكبر على الهواتف والبودكاست ومنصات البث. وأشادت ببارون لتفهمه لهذه التحولات، قائلة إنه "استقطب العديد من الشباب - فهو يعرف جيله".

يواجه بارون ترامب، وهو طالب جديد في جامعة نيويورك، تحديات فريدة باعتباره ابن شخصية عامة بارزة، وفي حديثها عن تكيفه مع الحياة الجامعية، قالت ميلانيا: "لا أعتقد أنه من الممكن أن يكون طالبًا عاديًا".

واتسمت المقابلة بطابع مرح، حيث ناقشت ميلانيا ترامب الظهور العلني لزوجها، بما في ذلك رقصه في المناسبات، ومذكراتها الأخيرة. وفي انتظار عودتها كسيدة أولى، قالت إنها تجري بالفعل مقابلات مع أعضاء محتملين في طاقم عملها لفترة ولايتها الثانية في البيت الأبيض.

وقالت "فريقي على اتصال بالبيت الأبيض، لذا فهذا أمر إيجابي، لكن لدينا كل ما نحتاجه"، مشيرة إلى أن خبرتها السابقة جعلت عملية التحضير أكثر سهولة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مقربين من الرئيس المنتخب اقترحوا أن ميلانيا ترامب قد تقسم وقتها بين البيت الأبيض وإقامة العائلة في نيويورك.

في نوفمبر 2024، رفضت ميلانيا ترامب دعوة من السيدة الأولى الحالية جيل بايدن لحضور اجتماع تقليدي في البيت الأبيض بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب.