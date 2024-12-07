دارا تقطع الكهرباء عن الآلاف وتلغي رحلات القطارات في بريطانيا

صدر تحذير للملايين في المملكة المتحدة بالبقاء في أماكن مغلقة، كما انقطعت الكهرباء عن الآلاف وألغيت رحلات القطارات فيما دخل الإنذار المسمى "خطر على الحياة" جراء العاصفة دارا حيز التنفيذ.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الإنذار الطارئ دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة فجرا (0100 بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت، للأشخاص الذين يغطيهم التحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

كان هذا أكبر استخدام للنظام التحذيري، والذي يدعو إلى تجنب القيادة و"البقاء بالداخل قدر المستطاع".

وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز، فيما تأهبوا لتداعيات العاصفة.

وحتى الساعة الخامسة فجرا، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية أن أكثر من 12600 مبنى صارت بدون تيار كهربي في ميدلاندز وجنوب غرب البلاد، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل في ويلز.