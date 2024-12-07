غالبية الألمان يؤيدون بقاء بلدهم في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية واضحة من الألمان سوف تصوت لصالح بقاء بلدهم في الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بعملة اليورو، حال جرى استفتاء على ذلك.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 65% من الألمان يؤيدون ذلك.

وفي المقابل، ذكر 20% من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أيدت نسبة مماثلة خروج بلدهم من منطقة اليورو وتطبيق عملة خاصة بألمانيا.

وأجاب باقي المشاركين بـ "لا أعرف"، أو لم يدلوا بأي بيانات، أو قالوا إنهم لن يصوتوا في مثل هذا الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن مسودة البرنامج الانتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تتضمن دعوة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو.

ومن المقرر مناقشة البرنامج الانتخابي للحزب واتخاذ قرار بشأنه خلال المؤتمر العام المقرر في يناير المقبل، ما يعني أن نص البرنامج لا يزال من الممكن أن يتغير.

ويعتبر سؤال الاستطلاع بشأن الاستفتاء افتراضيا، حيث لا تُجرى استفتاءات في ألمانيا إلا في حالات محدودة للغاية - ووفقا للدستور - وليس من ضمنها القضايا المذكورة في هذا الاستطلاع.

ولن يكون خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنا من الناحية القانونية إلا من خلال إجراء تعديل في الدستور، وهو ما يتطلب تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات).

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، 2415 شخصا.