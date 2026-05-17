ستارمر يوجه رسالة للناخبين تفيد بأن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تشهد تحسنا

بعد أسابيع من فوز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في الانتخابات العامة، وجه رسالة مقلقة للناخبين، وهي أن "الأمور ستزداد سوءا قبل أن نشهد تحسنا".

وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء في تقرير لها، اليوم الأحد، فقد ازدادت الأمور سوءا بالفعل بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يواجه تحديا محتملا يتعلق بقيادته لحزب العمال، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد أضرت التراجعات المفاجئة في السياسات بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح، بالرجل الذي كان قد قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات التي جرت قبل أقل من عامين. لكن الاقتصاد أيضا ساهم في الأزمة الحالية، حيث يقول العديد من الناخبين إنهم لا يشعرون بتحسن في أوضاعهم بالمقارنة مع ما كانوا عليه في عام 2024.