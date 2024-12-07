مقتل 9 أشخاص في قصف روسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

لقي تسعة أشخاص حتفهم في هجوم روسي بالقنابل استهدف مدينة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا.

وعلى منصة "اكس"، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي، مشيرا إلى أنه أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص، وذكرت تقارير سابقة أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وفي هجوم صاروخي على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي أوكرانيا، قتل شخصان على الأقل وأصيب 17 آخرون، حسبما أفاد زيلينسكي.

واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس مهتما بالمفاوضات.

وقال زيلينسكي إن "الآلاف من هذه الهجمات التي شنتها روسيا خلال هذه الحرب توضح أن بوتين لا يريد سلاما حقيقيا - إنه يريد أن يتمكن من معاملة أي بلد بهذه الطريقة، بالقنابل والصواريخ وجميع أشكال العنف الأخرى".

وأكد أنه "فقط من خلال القوة يمكننا أن نعارض ذلك. ومن خلال القوة فقط يمكن تحقيق السلام الحقيقي".

ويقول مراقبون عسكريون في كييف إن القوات الروسية حققت مكاسب إقليمية أخرى في أوكرانيا. وذكروا يوم أمس الجمعة أن الروس أحرزوا تقدما أكبر في مدينة كوراخوف بشرقي أوكرانيا.