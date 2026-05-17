فنزويلا.. ترحيل أليكس صعب حليف مادورو إلى الولايات المتحدة

أعلنت وكالة الهجرة الفنزويلية يوم أمس السبت ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.
وصعب فنزويلي ولد في كولومبيا وكان رجل أعمال حليفا للرئيس السابق نيكولاس مادورو.
وكان صعب قد ألقي القبض عليه بكراكاس في فبراير، وقال مسؤول في أحد أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة آنذاك إن عملية القبض عليه كانت مشتركة بين السلطات الأمريكية والفنزويلية.
وسبق اعتقال صعب بالرأس الأخضر في 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة الرشوة قبل أن يحصل على عفو في 2023 مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.