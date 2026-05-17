فنزويلا.. ترحيل أليكس صعب حليف مادورو إلى الولايات المتحدة

أعلنت ‌وكالة ​الهجرة الفنزويلية يوم أمس السبت ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.

وصعب ⁠فنزويلي ولد في كولومبيا وكان رجل أعمال حليفا ‌للرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وكان صعب قد ألقي ‌القبض عليه بكراكاس ‌في فبراير، ‌وقال مسؤول في ‌أحد أجهزة إنفاذ القانون ​بالولايات ‌المتحدة ​آنذاك إن ⁠عملية القبض عليه كانت مشتركة بين ​السلطات ⁠الأمريكية والفنزويلية.

وسبق ⁠اعتقال صعب بالرأس الأخضر ⁠في 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة الرشوة قبل ‌أن يحصل على عفو ​في 2023 مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.