مقتل شخص بجزر القمر في اشتباكات بسبب أسعار الوقود

​قتل شخص وأصيب ‌خمسة ​في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في جزيرة أنجوان التابعة لجزر القمر في ⁠وقت تنتشر فيه الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في ‌أنحاء الدولة الجزرية.

وقال المدعي العام في ‌بيان صادر اليوم السبت "يبلغ ‌ممثلو الادعاء في ‌موتسامودو الجمهور ‌بوقوع حادث اليوم في أنجوان ، ​في ‌منطقة مباجي، ​أسفر عن مقتل ⁠شخص وإصابة خمسة آخرين".

واندلعت الاشتباكات ​أمس ⁠الجمعة بعد ⁠اجتماع بين رئيس بلدية ميرونتسي ورابطة ⁠الصيادين التي عن العمل منذ يوم الأربعاء احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأُغلقت الطرق ‌بالحجارة في موتسامودو عاصمة أنجوان ​وفتحت تحقيقات قضائية لتحديد ملابسات وفاة الشخص.