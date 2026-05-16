مقتل شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة بمنطقة سكنية في ألمانيا

لقي شخصان حتفهما إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية ببلدة ليمبورجرهوف جنوب مدينة مانهايم الألمانية.

وأعلنت الشرطة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على إصابة سكان من المنطقة، دون الكشف عن هوية القتيلين.

وبحسب الشرطة، سقطت الطائرة الصغيرة نحو الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم السبت فوق قطعة أرض عند أطراف البلدة.

وأضافت الشرطة أن " قطعًا عديدة من الحطام متناثرة على مساحة واسعة حول موقع التحطم"، ونوهت إلى أنها قامت بتطويق المنطقة أعلى نطاق واسع.

كما تم إنشاء نقطة مخصصة لتقديم الدعم للسكان المحليين، بينما باشرت الشرطة الجنائية التحقيق في أسباب الحادث. وأوضحت السلطات أن مروحية تابعة للشرطة شاركت أيضًا في الموقع لالتقاط صور جوية لمكان التحطم.

وتقع بلدة ليمبورجرهوف جنوب ولاية راينلاند-بفالتس التي تقع بدورها في جنوب غرب ألمانيا، ويبلغ عدد سكان هذه البلدة نحو 11 ألف و600 نسمة.

وتشتهر البلدة باحتضانها مركزًا زراعيًا تابعًا لشركة "باسف" عملاق الصناعات الكيماوية في العالم، ما منحها شهرة تتجاوز حدود الولاية.