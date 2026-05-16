إندونيسيا تعزز التعاون مع اليابان في الطقس بالذكاء الاصطناعي

يستعد وفد إندونيسي للمشاركة في المؤتمر الثاني للتوقعات الجوية والمناخية، 2026 في العاصمة اليابانية، طوكيو، بهدف تعزيز التعاون عبر الحدود باستخدام الذكاء الاصطناعي لأنظمة الطقس والمناخ لآسيا.

وقال توفيق رستم، المؤسس والمستشار الاستراتيجي لمؤسسة ساكورانيسيا في جاكرتا اليوم السبت إنه من المتوقع أن يشمل الوفد الإندونيسي ممثلين من وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء وجامعة إندونيسيا وجامعة جادجاه مادا ومعهد سيبولوه نوبمبر للتكنولوجيا إلى جانب كيانات ضمن النظام البيئي لشركة الطاقة المملوكة للدولة، بي.تي بيرتامينا، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف " مؤتمر التوقعات الجوية والمناخية، 2026 ليس فقط بشأن تكنولوجيا الطقس والذكاء الاصطناعي فحسب، لكن أيضا بشأن كيفية بدء آسيا في بناء مستقبل جديد للتعاون، أكثر تكاملا واستدامة ويتجه نحو سلامة البشرية وسط تحديات التغير المناخي العالمية"

وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى، المقرر أن يعقد في 17 يونيو، 2026، "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمستقبل الطقس والمناخ في آسيا-خط المواجهة لأنظمة الإنذار المبكر والتنفيذ الإقليمي".