رئيس سامسونج يدعو إلى الوحدة داخل الشركة قبل إضراب كبير

دعا رئيس شركة سامسونج إلكترونكس الكورية الجنوبية لي جاي-يونج اليوم السبت، إلى الوحدة داخل شركته فيما تعتزم نقابتها العمالية بدء إضراب كبير الأسبوع المقبل وسط مأزق في المفاوضات بشأن الأجور، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال لي في مطار جيمبو الدولي بغرب سول "الآن هو الوقت لجمع نقاط قوتنا بحكمة والتحرك في طريق واحد. أعضاء النقابة، أعضاء أسرة سامسونج نحن كيان واحد وأسرة واحدة"، وفقا ليونهاب.

كما اعتذر لعملاء الشركة وللجمهور العام للتسبب في قلق بشأن الشؤون "الداخلية" لشركته.

وتأتي تصريحات لي بعدما أعلنت أعلنت أكبر نقابة لعمال شركة سامسونج إلكترونكس أمس الجمعة، أنها ستمضي قدما في الإضراب الكبير المقرر الأسبوع المقبل، رغم اقتراح الشركة استئناف المحادثات دون شروط مسبقة.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الذي يستمر 18 يوما الخميس المقبل، والذي قد يعطل الإنتاج في أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم.