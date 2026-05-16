الناتو يعتزم الضغط على شركات الأسلحة الأوروبية لتعزيز الانتاج

قالت مصادر مطلعة إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو) مارك روته يعتزم الضغط على شركات الأسلحة الأوروبية الأسبوع المقبل لزيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاج، وفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز .

ومن المقرر أن يلتقي روته بمجموعات دفاع أوروبية كبرى في بروكسل لحثها على التحرك بسرعة ووضع الأسس لإعلانات رئيسية في القمة السنوية للناتو في أنقرة في يوليو/تموز المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

واستفسرت الشركات عن الاستثمارات الكبيرة وقدرتها على دعم الإنتاج، مع تركيز خاص على مجالات مثل الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى.

ومن المتوقع أن ترسل شركات تصنيع الأسلحة، من بينها راينميتال وسافران وإيرباص وساب وإم.بي.دي.إيه وليونادرو، ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع.