الصقر الليلي الذي خدع الرادارات.. قصة أول طائرة شبح في التاريخ

في خطوة غيّرت مسار تكنولوجيا الطيران العسكري، برزت طائرة F-117 Nighthawk بوصفها أول طائرة هجومية عملياتية في العالم تعتمد بشكل كامل على مفهوم "التخفي" (Stealth)، لتصبح لاحقاً رمزاً لبداية حقبة جديدة في تصميم الطائرات الحربية وأساليب القتال الجوي.

تم تطوير الطائرة من قبل شركة لوكهيد (Lockheed) لصالح القوات الجوية الأمريكية ضمن برنامج سري للغاية، بهدف أساسي يتمثل في تقليل إمكانية اكتشافها عبر الرادار وتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية داخل مناطق محمية بأنظمة دفاع جوي كثيفة.

تطوير سري وبداية التشغيل

حلّقت الطائرة لأول مرة في 18 يونيو 1981، قبل أن تصل إلى الجاهزية التشغيلية الأولية في أكتوبر 1983، بينما ظل وجود البرنامج سرياً لسنوات قبل أن يتم الكشف عنه رسمياً في عام 1988.

وخلال فترة تطويرها، اعتمدت الطائرة على فلسفة تصميم غير مسبوقة في الطيران العسكري، ركّزت على تقليل البصمة الرادارية على حساب الأداء التقليدي مثل السرعة العالية والمناورة القتالية.

تصميم "زاوي" لتضليل الرادارات

تميّزت F-117 بتصميم هندسي غير تقليدي يعتمد على أسطح مسطحة وزوايا حادة ومكسّرة، وهو ما منحها مظهراً مختلفاً جذرياً عن الطائرات الحربية التقليدية.

وكان الهدف من هذا الشكل هو إعادة توجيه موجات الرادار بعيداً عن مصدرها، مما يقلل من الإشارة المرتدة التي تعتمد عليها أنظمة الرصد، وعلى الرغم من ذلك، لا تُعد الطائرة "غير مرئية" بشكل مطلق، بل تنتمي إلى فئة "انخفاض القابلية للرصد" (Low Observable)، أي تقليل فرص الاكتشاف دون إلغائها بالكامل.

كما استخدم المشروع مواد خاصة ماصّة لموجات الرادار على سطح الطائرة، ما عزز من تقليل بصمتها الرادارية إلى مستويات غير مسبوقة في ذلك الوقت.

التشغيل الليلي والتكتيك العملياتي

اعتمدت الطائرة بشكل كبير على تنفيذ عملياتها ليلاً، وهو خيار تكتيكي يهدف إلى تقليل فرص رصدها بصرياً، خاصة أن شكلها غير التقليدي قد يجعلها أكثر وضوحاً في ساعات النهار.

كما ساهم الطلاء الأسود في تعزيز هذا الدور، ما رسّخ اسمها الشائع "Nighthawk" أو "الصقر الليلي".

إلى جانب ذلك، تم تصميم الطائرة لحمل أسلحتها داخل مقصورات داخلية مغلقة، بدلاً من التعليق الخارجي، لتجنب زيادة البصمة الرادارية.

المواصفات والقدرات

على الرغم من مظهرها المتقدم، كانت F-117 طائرة دون سرعة الصوت، حيث بلغت سرعتها القصوى نحو 684 ميلاً في الساعة (حوالي 1100 كيلومتر/ساعة)، ما يسمح لها بتجاوز حاجز 1000 كم/س دون الوصول إلى سرعة الصوت.

وكانت الطائرة أحادية المقعد، مزودة بمحركين من طراز General Electric F404-F1D2، مع قدرة حمولة داخلية تصل إلى نحو 5000 رطل من الذخائر، غالباً من القنابل الموجهة بدقة مثل القنابل الليزرية.

كما تم الاستغناء عن استخدام الحارق اللاحق (Afterburner)، لتقليل البصمة الحرارية للطائرة رغم تأثيره على الأداء العالي.

أنظمة التحكم الرقمية

واجه التصميم الزاوي للطائرة تحديات كبيرة في الاستقرار الديناميكي الهوائي، ما استدعى الاعتماد على نظام تحكم طيران إلكتروني متقدم (Fly-by-wire)، يقوم بترجمة أوامر الطيار إلى إشارات رقمية تتحكم بسطوح الطيران.

وقد لعبت هذه الأنظمة دوراً محورياً في تمكين الطائرة من الطيران بشكل مستقر رغم هندستها غير التقليدية، في خطوة شكلت تحولاً مهماً في دمج الحوسبة بتصميم الطائرات العسكرية.

حادثة 1999 وإسقاط الطائرة

رغم تقنيتها المتقدمة، تعرضت الطائرة لانتكاسة بارزة في 27 مارس 1999، عندما سقطت إحدى طائرات F-117 بالقرب من بلغراد خلال العمليات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا السابقة.

وقد تم إنقاذ الطيار لاحقاً عبر عملية بحث وإنقاذ قتالية، وأصبح الحادث مثالاً يُستشهد به في الدراسات العسكرية حول حدود تقنيات التخفي، حيث يمكن أن تفشل في ظروف تكتيكية محددة.

التقاعد والتطور التكنولوجي

أعلنت القوات الجوية الأمريكية تقاعد طائرة F-117 رسمياً في عام 2008، بعد دخول أجيال أحدث من الطائرات الشبحية مثل F-22 Raptor وF-35 Lightning II، التي جمعت بين التخفي والأداء العالي والتصميم الانسيابي.

ورغم خروجها من الخدمة، لا تزال F-117 تُعد نقطة تحول رئيسية في تاريخ الطيران العسكري، كونها أول منصة عملياتية ناجحة لمفهوم التخفي، ومهدت لتطوير تقنيات حديثة تجمع بين تقليل البصمة الرادارية والقدرات القتالية المتقدمة.

إرث تقني طويل الأمد

أسهمت F-117 في إعادة صياغة مفهوم التفوق الجوي، حيث لم تعد السرعة والمناورة وحدهما العامل الحاسم، بل أصبحت القدرة على تفادي الرصد عنصراً استراتيجياً أساسياً في تصميم الطائرات الحديثة.

كما أرست الطائرة معايير جديدة في هندسة الطيران، شملت دمج المواد الماصة للرادار، وتطوير أنظمة الأسلحة الداخلية، والاعتماد على التحكم الإلكتروني الكامل في الطيران.

وبذلك، تظل F-117 Nighthawk واحدة من أكثر الطائرات تأثيراً في تاريخ الطيران العسكري الحديث، باعتبارها البداية الفعلية لعصر "الحرب الشبحية" التي ما زالت آثارها ممتدة في تصميم الطائرات حتى اليوم.