تركيا تقترح مد خط أنابيب لنقل الوقود إلى دول شرق أوروبا للأغراض العسكرية





قالت مصادر مطلعة إن تركيا اقترحت إنشاء خط أنابيب وقود بتكلفة 2ر1 مليار دولار للاستخدام العسكري، بهدف المساعدة في تلبية احتياجات الطاقة لحلفائها في الجناح الشرقي لحلف الناتو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه في أعقاب مساعي الحلف لتوسيع شبكة خطوط أنابيبه العسكرية، تقترح أنقرة إنشاء خط الأنابيب الجديد من تركيا إلى رومانيا مرورا ببلغاريا.

يأتي عرض تركيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة الحلف في يوليو. وأوضحت المصادر أن تكلفة خط أنابيب الوقود من تركيا إلى رومانيا قد تصل إلى خمس تكلفة البدائل المقترحة بالفعل، بما في ذلك تلك التي تمر عبر اليونان أو جيران رومانيا الغربيين. وأضافت المصادر أن هذه المسارات ستكون أيضا أكثر عرضة للخطر لاعتمادها على النقل البحري للحصول على الإمدادات.

وقال مصدران إن تداعيات الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى بما في ذلك التوقف الأخيرة لإمدادات الطاقة من منطقة الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز، قد دفعا حلف الناتو إلى تعزيز نموذج إمدادات الوقود الخاص به، مؤكدين أهمية وجود سلسلة إمداد مرنة بتكلفة معقولة لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية.

وذكر المصدران أن تركيا تأمل في الحصول على دعم حلفائها لهذا المقترح، الذي قد يتم حسم مصيره قبل أو أثناء قمة أنقرة.

وأضافا أن خط الأنابيب المزمع إنشاؤه لن يكون متاحًا للاستخدام المدني، رافضين الخوض في تفاصيل حول طاقته أو غيرها من المعلومات التي وصفوها بالسرية.