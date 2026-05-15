ترامب يزيد استثماراته في شركة أبل قبل زيارته إلى الصين

زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير استثماراته في شركة أبل، في الأشهر التي سبقت زيارته إلى الصين، طبقا لملفات لدى مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي.

واستثمر ترامب ما يصل إلى 2ر7 ملايين دولار في شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، طبقا لما أظهرته الملفات، ولا تقدم تلك الملفات سوى نطاقات قيمة واسعة فقط ولا تحدد ما إذا كانت الاستثمارات قد جرت في الأسهم أو أدوات مالية أخرى.

وتعود أكبر عملية شراء لشركة أبل، التي تتراوح قيمتها ما بين مليون وخمسة ملايين دولار، إلى أوائل فبراير الماضي.

ورافق ترامب في زيارته الرسمية إلى بكين وفد كبير من رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك والملياردير في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك ومدير شركة إنفيديا، جينسن هوانج ورئيس شركة بوينغ كيلي أورتبرغ.

وأظهرت الملفات أيضا تداولا واسعا في الأوراق المالية لشركات تسلا وبوينغ وإنفيديا، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت عمليات الشراء أو البيع هي المهيمنة.