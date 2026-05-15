لا مكان للاختباء.. صيّاد الغواصات الياباني يطارد الخطر الخفي في الأعماق

في إطار تعزيز قدراتها في المراقبة البحرية، تعتمد اليابان على طائرة الدورية البحرية المتطورة Kawasaki P-1، التي صُممت خصيصا لرصد الغواصات ومتابعة التهديدات الخفية تحت سطح البحر في المحيط الهادئ، بمدى عمليات يصل إلى نحو 8000 كيلومتر، ما يجعلها واحدة من أبرز منصات الاستطلاع البحري في الأسطول الياباني الحديث.

وتعود ملكية تطوير الطائرة إلى شركة Kawasaki Heavy Industries، حيث جرى تصميمها منذ البداية كمنصة عسكرية متخصصة وليست نسخة معدلة من طائرات مدنية، بهدف تنفيذ مهام طويلة المدى فوق البحر واستبدال طائرة P-3C Orion تدريجيا ضمن أسطول قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وتعتمد الطائرة على تصميم غير تقليدي في فئتها، إذ تعمل بأربعة محركات توربينية من طراز IHI F7-10، ينتج كل منها قوة دفع تبلغ نحو 5400 كيلوجرام، ما يمنحها قدرة على الطيران بسرعات إبحار تصل إلى حوالي 450 عقدة، أي ما يعادل 833 كيلومترا في الساعة، مع وزن إقلاع أقصى يقارب 80 طنا وطاقم مكون من 11 فردا، إضافة إلى أبعاد تصل إلى 38 مترا للطول، و35.4 مترا لباع الجناحين، و12.1 مترا للارتفاع.

ويُعد اختيار أربعة محركات عنصرا أساسيا في فلسفة تصميم الطائرة، نظرا لطبيعة العمليات الممتدة فوق المحيطات الشاسعة، حيث توفر هذه التعددية مستوى أعلى من الأمان في حال تعطل أحد المحركات، كما تلائم مهام التحليق الطويل بعيدا عن القواعد الجوية، خصوصا في بيئة بحرية قاسية تتسم بالرطوبة والملوحة.

وتبرز Kawasaki P-1 أيضا بامتلاكها نظام تحكم متقدم يُعرف باسم fly-by-light، حيث تنتقل أوامر الطيار عبر ألياف ضوئية بدلا من الكابلات أو الأسلاك الكهربائية التقليدية، وهو ما يمنح الطائرة قدرة عالية على مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن كثافة الرادارات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية في بيئة العمليات البحرية.

كما يساهم هذا النظام في تعزيز التكامل بين أنظمة الطيران وأجهزة الاستشعار ومعالجات البيانات الخاصة بالمهام المعقدة التي تتطلب تدفقا كبيرا للمعلومات في الوقت الفعلي.

وفيما يتعلق بمهام مكافحة الغواصات، تعتمد الطائرة على منظومة متكاملة من الحساسات، تشمل عوامات صوتية تُلقى في البحر لرصد الأصوات تحت سطح الماء وتحليلها، إلى جانب أجهزة كشف الشذوذ المغناطيسي التي ترصد التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض الناتجة عن وجود أجسام معدنية كبيرة مثل هياكل الغواصات، فضلا عن الرادارات المتقدمة وأجهزة التصوير بالأشعة تحت الحمراء التي تتيح مراقبة سطح البحر وتتبع السفن في مختلف الظروف الجوية.

وتقوم الطائرة بدمج هذه البيانات في منظومة تحليل واحدة تُنتج صورة تشغيلية شاملة للبيئة البحرية، ما يسمح بتتبع الأهداف فوق سطح الماء وتحته في الوقت نفسه، وهو ما يعزز من فعاليتها في مهام المراقبة والدوريات.

ورغم أن الطائرة مخصصة أساسا للاستطلاع والدوريات البحرية، فإنها تتمتع بقدرة تسليحية مرنة عبر حجرة داخلية ونقاط تعليق خارجية تحت الأجنحة، ما يسمح لها بحمل طوربيدات مضادة للغواصات، وألغام بحرية، وقنابل أعماق، إضافة إلى صواريخ تُطلق من الجو ضد السفن، ويتم استخدام هذه القدرات وفق طبيعة المهمة والقيود التشغيلية المعتمدة.

وتكتسب الطائرة أهمية استراتيجية كبيرة في ظل اعتماد اليابان على الممرات البحرية في التجارة والطاقة والإمدادات، إضافة إلى موقعها في منطقة المحيط الهادئ الغربي ذات النشاط البحري المكثف، حيث تلعب Kawasaki P-1 دورا محوريا في منظومة المراقبة البحرية من خلال تنفيذ دوريات طويلة المدى ورصد الغواصات وحماية خطوط الملاحة.

ويأتي تطوير الطائرة ضمن برنامج وطني بدأ في أوائل الألفية، عندما اختيرت شركة Kawasaki عام 2001 كمقاول رئيسي لتطوير طائرة P-1 إلى جانب طائرة النقل العسكرية C-2 ضمن مشروع متوازٍ، بهدف تعزيز الاستقلالية الصناعية اليابانية في قطاع الدفاع عبر تطوير منظومة محلية تشمل الهياكل والمحركات وأنظمة الاستشعار وتكامل الأنظمة الإلكترونية.

ورغم هذه القدرات المتقدمة، تواجه الطائرة تحديات تشغيلية مرتبطة بالبيئة البحرية القاسية، حيث تؤثر الرطوبة العالية وملوحة الهواء والرياح القوية على المكونات الإلكترونية والمحركات، وقد أشارت تقارير تدقيق في عام 2025 إلى وجود مشكلات في جاهزية الأسطول، من بينها التآكل في بعض المحركات والأعطال الإلكترونية وصعوبات في سلاسل الإمداد وقطع الغيار، ما يعكس أن تشغيل منظومة بهذا التعقيد يعتمد ليس فقط على التصميم، بل أيضا على صيانة مستمرة ودعم لوجستي متكامل.

وفي المحصلة، تمثل Kawasaki P-1 واحدة من أكثر طائرات الدورية البحرية تطورا في العالم، بفضل دمجها بين أربع محركات نفاثة وأنظمة استشعار متعددة وتقنيات تحكم بالألياف الضوئية، ما يجعلها عنصرا أساسيا في استراتيجية اليابان لحماية مياهها الإقليمية ومراقبة التهديدات تحت سطح المحيط الهادئ.