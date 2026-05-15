الصين: زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن اجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته عززت التفاهم المتبادل وعمقت الثقة وقدمت التعاون وضخت "الاستقرار" في العالم، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقال المتحدث: "توصل رئيسا الدولتين أيضا إلى توافق مهم بشأن التعامل السليم مع مخاوف كل منهما، واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية".

وأضاف المتحدث أن شي وترامب اتفقا على إطار عمل جديد لـ "الاستقرار الاستراتيجي البناء" لبلديهما، في إشارة إلى إطار دبلوماسي وصف سابقا بأنه يركز على إدارة الخلافات والحد من التنافس بهدف الحفاظ على الاستقرار والسلام.