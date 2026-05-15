الصين تدعو مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز

كررت الصين دعوتها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال اجتماع ثنائي مع الولايات المتحدة ودعت إلى حل دبلوماسي للحرب الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة: "بما أن باب الحوار قد فُتح، فلا ينبغي إغلاقه مرة أخرى"، وأضافت أن الحل يجب أن "يأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية".

وقالت الوزارة: "يجب إعادة فتح طرق الشحن في أسرع وقت ممكن".

ويطالب ترامب إيران بالتراجع عن برنامجها النووي كشرط لإنهاء الحرب.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الصين ستساعد في التفاوض لإنهاء الحرب، كما قال ترامب في مقابلة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز.