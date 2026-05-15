مسؤول أمريكي: الصين تدعم "هرمز" مفتوحاً دون قيود

أكد الممثل ​التجاري الأمريكي جيميسون جرير اليوم الجمعة ‌أن ​المسؤولين الصينيين أوضحوا خلال قمة الولايات المتحدة والصين أنهم يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم ⁠عبور، وأن بكين ستتصرف بشكل عملي للحد من الدعم العسكري لإيران.

وقال جرير في مقابلة على ‌الهواء مباشرة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية من بكين، حيث شارك ‌في اجتماعات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين ‌بينغ "من المهم ‌حقا بالنسبة للصين أن يكون مضيق هرمز مفتوحا، ​دون رسوم ‌مرور ​أو سيطرة عسكرية، ⁠واتضح ذلك من الاجتماع. لذا نرحب بذلك".

وأضاف جرير "فيما يتعلق بالتعامل الصيني ​مع ⁠إيران، ⁠فإن وجهة نظرنا هي أن الصينيين يتصرفون بشكل عملي للغاية ⁠ولا يريدون أن يكونوا على الجانب الخطأ من الأمر".

وتابع قائلا "هم يريدون أن يسود السلام في تلك المنطقة. والرئيس ترامب يريد ‌أن يسود السلام في تلك المنطقة. لذا، ​فإننا واثقون تماما من أنهم سيفعلون ما في وسعهم للحد من أي نوع من الدعم المادي ​لإيران".