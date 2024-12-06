بعد عامين من فشل مهمته الأولى .. صاروخ فيجا-سي الأوروبي يعود إلى الفضاء

أطلقت شركة أريان سبيس الأوروبية صاروخ (فيجا-سي) أمس الخميس لتشهد عودة الصاروخ المطور الإيطالي إلى الفضاء‭‭‭‭ ‬‬‬‬بعد عامين من فشل مهمته الأولى التجارية.

وأظهر بث حي إطلاق (فيجا-سي) إلى الفضاء من منصة إطلاق كورو بجيانا الفرنسية الساعة 6:20 مساء (2021 بتوقيت جرينتش)، حاملا القمر الصناعي (سنتينل-1سي) الخاص ببرنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي إلى المدار لمراقبة الأرض.

وقال جان فريدريك ألاسا مدير عمليات المدى "القياسات على متن الصاروخ طبيعية"، وذلك خلال وجوده في غرفة التحكم بمركز جيانا الفضائي قبل أن يضع القمر الصناعي في وضع"الشواء" ليبدأ في الدوران للتحكم في تأثير الحرارة الناجم عن آشعة الشمس.

ويعد إطلاق الصاروخ غير المأهول، وهو صغير إلى متوسط الحجم، أحدث خطوة في جهود وصول أوروبا إلى الفضاء بعد اختبار نظام إطلاق الصواريخ ‭‭‭)‬‬‬أريان-6‭‭‭(‬‬‬ في أول رحلة تجريبية في يوليو تموز.

وقال تيودورو فالينتي رئيس وكالة الفضاء الإيطالية، وهي مساهم رئيسي في برنامج فيجا "يوم مهم لإيطاليا ولأوروبا. فيجا-سي قد عاد!" وواجهت أوروبا سلسلة من الانتكاسات خلال تنافسها المحتدم مع شركة الفضاء الأمريكية سبيس-إكس المملوكة لإيلون ماسك.

وفي ديسمبر كانون الأول عام 2022، تم إيقاف صواريخ فيجا بعد فشل أحدث طراز بعد دقيقتين ونصف الدقيقة من إطلاقه في مهمته الثانية - وأول رحلة تجارية له - بسبب خلل في المحرك مما أدى إلى تدمير قمرين صناعيين لتصوير الأرض.