ترامب: فانس وروبيو بمثابة "فريق الأحلام" للبيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بمثابة "فريق الأحلام" بالنسبة للبيت الأبيض.

إلا أن ترامب لم يوضح من يفضله كخليفة محتمل أو مرشح للمنصب الأعلى. كما أوضح أن هذا لا يعني "تأييدي لكما تحت أي ظرف".

وجاءت تصريحات ترامب، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، بعد أن دعا ضيوف إلى حفل عشاء أقيم في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، للمفاضلة بين الرجلين من خلال التصفيق، في اختبار ارتجالي لمن يحظى بجماهيرية أكبر.

وانتقد ترامب منافسيه الديمقراطيين المحتملين، ومن بينهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وحاكم كاليفورنيا المنتهية ولايته جافين نيوسوم، حيث قال: "هناك الكثير من الشخصيات الرائعة يا جيه دي".

يشار إلى أنه بموجب الدستور الأمريكي، لا يمكن لترامب الترشح لفترة ولاية ثالثة، إلا أنه أشار مرارا إلى أنه قد يفعل ذلك، رغم أن هذا بدا وكأنه يهدف أكثر إلى إثارة غضب المنتقدين.