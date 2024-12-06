البرلمان الألماني يناقش تسليم صواريخ «تاوروس» إلى أوكرانيا

في مواجهة رفض المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم صواريخ "تاوروس" الجوالة إلى أوكرانيا، يعتزم الحزب الديمقراطي الحر طرح هذا الأمر للنقاش داخل البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

ومن المقرر أن يناقش البرلمان اليوم الجمعة طلبا مقدما من الحزب بهذا الشأن. وجاء في الطلب أن نظام "تاوروس" سيجعل أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، قادرة على تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية بعيدة عن الخطوط الأمامية. ومن غير المرجح أن يصوت البرلمان على طلب الحزب الديمقراطي الحر.

ويرفض شولتس بشدة توريد تلك الصواريخ لأوكرانيا رغم مطالبة كييف بها.

ويخشى المستشار الألماني أن يؤدي ذلك إلى جر ألمانيا إلى الحرب. إلى جانب ذلك، يعتزم البرلمان الألماني عقد قراءة أولى لمشروع قانون قدمته وزيرة الأسرة ليزا باوس، والذي يهدف إلى منح ضحايا العنف المنزلي حقا قانونيا في الحماية والمشورة.

وينص مشروع القانون على إلزام الولايات الألمانية بضمان وجود شبكة كافية من مرافق الحماية، على أن تساهم الحكومة الاتحادية في التكاليف المتكبدة على مدار عشر سنوات.