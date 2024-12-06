ترامب يختار ديفيد ساكس لرئاسة وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس الخميس، أن رجل الأعمال اليميني والمستثمر ديفيد ساكس سيصبح "رئيس وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض"، وفقا لمنشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وصرح ترامب أن الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية هما "مجالان حيويان لمستقبل التنافسية الأمريكية".

وسيكون ساكس، الذي يعتبر أحد المقربين من ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، مسؤولا عن ضمان أن تصبح الولايات المتحدة الدولة الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات الرقمية.

وتعهد ترامب، الذي طالما اشتكى مما وصفه بـ"التحيز الليبرالي" من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، بأن ساكس "سيحمي حرية التعبير عبر الإنترنت، ويبتعد بنا عن التحيز والرقابة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى".

وسيعمل ساكس أيضا على وضع إطار قانوني لصناعة العملات الرقمية حتى "تحصل على الوضوح الذي طالما تبتغيه ويمكنها أن تزدهر داخل الولايات المتحدة". بالإضافة إلى ذلك، سيترأس ساكس المجلس الاستشاري للرئيس المستقبلي حول العلوم والتكنولوجيا.

وأشار ترامب إلى أن ساكس كان مستثمرا ناجحا في وادي السيليكون على مدار 25 عاما، ودعم بعض أكبر الأسماء التكنولوجية.