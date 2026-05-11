إصابة راكب أمريكي عائد من سفينة "هونديوس" بفيروس "هانتا"

أعلن مسؤولون صحيون أمريكيون في وقت متأخر من يوم الأحد أن واحداً من بين الركاب الأمريكيين السبعة عشر الذين تم إجلاؤهم من سفينة "هونديوس" السياحية في جزر الكناري قد ثبتت إصابته بفيروس هانتا لكن لم تظهر عليه أي أعراض.

وكانت الرحلة المستأجرة تحمل 17 أمريكيا تم إجلاؤهم من السفينة "إم في هونديوس" عقب وصولها إلى تينيريفي، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة ساحل غرب إفريقيا، ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى أوماها بنبراسكا في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وسيجري نقل الأمريكيين أولا إلى جامعة نبراسكا، التي تضم مرفق حجر صحي ممولا اتحاديا، لتقييم ما إذا كانوا قد خالطوا عن قرب أي أشخاص تظهر عليهم الأعراض وتحديد مستويات خطر نشرهم للفيروس.

وقالت كايلا توماس، المتحدثة باسم مركز نبراسكا الطبي: "سيجري نقل راكب واحد إلى وحدة الاحتواء البيولوجي في نبراسكا عند الوصول، بينما سيتوجه الركاب الآخرون إلى وحدة الحجر الصحي الوطنية للتقييم والمراقبة، الراكب الذي سيتوجه إلى وحدة الاحتواء البيولوجي ثبتت إصابته بالفيروس لكن ليس لديه أعراض".