اندلاع حريق في إطار طائرة تركية تقل 289 شخصاً في نيبال

شهد مطار تريبهوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو صباح اليوم الاثنين حالة طوارئ بعد اندلاع حريق في أحد إطارات طائرة تابعة للخطوط التركية أثناء هبوطها، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم دون تسجيل أي إصابات.

ووفقاً للمسؤولين، وقع الحادث خلال هبوط الرحلة TK 726 القادمة من إسطنبول، بعدما اشتعل أحد إطارات الطائرة أثناء أو عقب ملامستها المدرج مباشرة، ما أدى إلى تصاعد الدخان وظهور ألسنة لهب قرب منطقة معدات الهبوط.

وأكدت السلطات أن الطائرة كانت تقل 278 راكباً إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، وكان من بين الركاب عدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

وقال الضابط راجكومار سيلاوال من أمن المطار، في تصريح لوكالة ANI الهندية، إن فرق الطوارئ تدخلت فوراً عقب الحادث، موضحاً أن "الرحلة التركية TK 726 كانت متجهة من إسطنبول إلى كاتماندو، وقد اشتعل أحد الإطارات أثناء الهبوط، وتم احتواء الحريق باستخدام سيارات الإطفاء، فيما جرى إجلاء جميع الركاب بأمان".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان والنيران بالقرب من عجلات الطائرة أثناء وجودها على المدرج، بينما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع ومنع امتداد الحريق.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن انفجار أحد الإطارات أدى إلى اندلاع الحريق قرب القسم السفلي للطائرة، كما أفاد الطيار بيد أوبريتي، الذي كان بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث، بأنه شاهد دخاناً ولهباً بالقرب من منطقة معدات الهبوط والمحرك عقب انفجار الإطار.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قامت طواقم الطائرة بالتعاون مع سلطات المطار بإجلاء الركاب عبر منزلقات الطوارئ، فيما تم نقل الجميع إلى منطقة آمنة داخل المطار.

وأكدت السلطات النيبالية عدم تسجيل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة السريعة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت قصير.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً للوقوف على أسباب انفجار الإطار وتحديد ملابسات اندلاع الحريق، وسط انتظار صدور المزيد من التفاصيل الفنية حول الحادث.