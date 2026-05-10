زيلينسكي يتهم روسيا بخرق وقف إطلاق النار





قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القوات الروسية تواصل تنفيذ هجمات "في الاتجاهات التي تعتبرها حاسمة"، رغم سريان وقف إطلاق نار مؤقت.

وأوضح زيلينسكي، في خطابه المصور المسائي، أن روسيا شنت نحو 150 هجوما خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا: "هذا يعني أن الجيش الروسي على خط الجبهة لا يلتزم بوقف إطلاق النار ولا يبذل جهدا كبيرا للالتزام به".

من جانبها، تتهم روسيا القوات الأوكرانية بتنفيذ استفزازات وهجمات متواصلة، مشيرة إلى إصابة أربعة أشخاص في منطقة بيلجورود الحدودية نتيجة ضربات أوكرانية غير محددة، وهي ادعاءات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.

وجاء وقف إطلاق النار المؤقت بعد وساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتفقت روسيا وأوكرانيا على هدنة لمدة ثلاثة أيام تتزامن مع احتفالات روسيا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يستمر الاتفاق حتى يوم الاثنين، وقال زيلينسكي إن أوكرانيا سترد فورا وبالمثل إذا قررت روسيا العودة إلى "حرب واسعة النطاق" بعد انتهاء الهدنة.

كما أكد زيلينسكي استمرار التحضيرات لتبادل أسرى حرب يشمل ألف أسير من كل طرف، قائلا: "يجري إعداد عملية التبادل ألف مقابل ألف ومن المتوقع أن تتم"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي تسلم بالفعل قائمة الأسماء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في اليوم السابق إنه لم يتلق بعد ردا من كييف بشأن عملية التبادل المخطط لها.