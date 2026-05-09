دعوة أوروبية إلى تشكيل اتحاد دفاعي والاستقلال عن الناتو

في وقت يحتفل فيه الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا، اليوم السبت، دعا تحالف جديد يضم نوابا من مختلف الأحزاب في البرلمان الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في إنشاء اتحاد دفاعي أوروبي.

وقال نواب وقعوا على بيان مشترك، وبينهم الألمان ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان وميشائيل جالر وتوبايس كريمر: "إن الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لحماية أوروبا مقامرة خطيرة".

وأشار النواب إلى الحاجة لهياكل قيادية مناسبة وقوة تدخل سريع، تمكن الدول الأوروبية من التحرك في حالات الطوارئ، دون الحاجة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تهيمن عليه واشنطن.

وأوضح البيان أن حكومات دول التكتل تُبدي استعدادها لتعزيز القدرات العسكرية، لكنها تفتقر إلى عزيمة حقيقية، كما أن المصالح الوطنية قصيرة الأجل لا تزال تعيق إحراز تقدم ملموس في مجال شراء المعدات الدفاعية.

ولفت النواب إلى أن المشتريات المشتركة يمكن أن توفر ما يصل إلى 100 مليار يورو (117 مليار دولارا) سنويا.

ولم يتطرق البيان إلى قضية الردع النووي، لكن النائب الألماني لوكاس سيبر، وهو أحد أعضاء التحالف الجديد، قال إن المجموعة ستناقش هذه القضية، الحساسة من الناحية السياسية، في وقت لاحق.