ترامب يأمل في تمديد وقف إطلاق نار مدته 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا

أكدت روسيا وأوكرانيا امس الجمعة أنهما اتفقتا على وقف إطلاق ​نار مدته ثلاثة أيام بوساطة أمريكية، سيبدأ من اليوم السبت التاسع من مايو وحتى 11 مايو، وقال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إنه ​يأمل في تمديده.

كما ذكر ترامب في إعلانه عن وقف إطلاق النار المؤقت على منصة "تروث سوشال" في وقت سابق من اليوم أن البلدين، الذين يخوضان صراعا دام أكثر من أربع سنوات، ستتبادلان 1000 أسير حرب.

وقال ترامب للصحفيين مساء أمس الجمعة "أود أن أرى تمديدا كبيرا. قد يكون ذلك ممكنا".

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما على حدة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه موسكو لإقامة عرضها السنوي في (يوم النصر) الذي يحيي ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية ⁠وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكتب ترامب في ‌منشور على موقع "تروث سوشال" أن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا سيشمل تعليق جميع "الأنشطة الحركية" وتبادل 1000 أسير من كل بلد.

وقال في المنشور "قدمت هذا الطلب بنفسي، وأنا أقدر كثيرا موافقة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي عليه. آمل أن يكون هذا بداية نهاية حرب طويلة ‌جدا ودموية وصعبة".

وأضاف ترامب أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى إنهاء الحرب "ونحن نقترب أكثر فأكثر كل ‌يوم".

وأكد زيلينسكي، في منشور على تليغرام أن وقف إطلاق النار تم الترتيب له كجزء من جهود التفاوض الأمريكية، وأن ‌القضايا الإنسانية لا تزال أولوية رئيسية.

وكتب زيلينسكي "لهذا السبب، ‌تلقينا اليوم، في إطار عملية التفاوض التي توسط فيها الجانب الأمريكي، موافقة روسيا على إجراء تبادل لأسرى الحرب بنسبة 1000 مقابل 1000".

كما أصدر زيلينسكي مرسوما ساخرا "يسمح" بإقامة العرض العسكري الروسي ​في التاسع من مايو، مؤكدا ‌أن الأسلحة الأوكرانية لن تستهدف الساحة الحمراء. ​وكانت روسيا قد حذرت من أن أي محاولة من ⁠جانب أوكرانيا لتعطيل العرض العسكري في الساحة الحمراء اليوم السبت ستؤدي إلى شن هجوم صاروخي مكثف على كييف.

جاءت تطورات أمس الجمعة في أعقاب ما وصفه زيلينسكي بالمحادثات الجوهرية بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في ميامي، حيث من المقرر أن يزور مبعوثون أمريكيون كييف في الشهور ​المقبلة.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار ⁠الكرملين، متحدثا إلى الصحفيين نيابة عن بوتين، ⁠إن روسيا وافقت أيضا على مبادرة ترامب.

وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال محادثاتنا الهاتفية مع الإدارة الأمريكية".