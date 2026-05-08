ستارمر يتحدى العاصفة ويتمسك بمنصبه بعد نكسة الانتخابات المحلية





تعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة بمواصلة العمل للوفاء بوعد قطعه لتحقيق "تغيير" في البلاد ​وتمسك بمنصبه، وذلك بعد أن مني حزب العمال الذي ينتمي له اليوم الجمعة بهزائم ثقيلة في انتخابات ‌محلية، مما زاد الشكوك حول ​قدرته على قيادة الحكومة.

وبعد أقل من عامين على فوز ساحق في الانتخابات العامة، تزايد غضب الناخبين من حكومة حزب العمال التي يتزعمها، وهو ما انعكس في توجيه ضربة قوية للحزب في معاقل تقليدية في وسط وشمال إنجلترا. وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 1000 مقعد في مجالس محلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي ⁠المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).

وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه أحد أكبر التحولات في السياسة البريطانية خلال القرن الماضي.

ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا ‌أن تفوز الأحزاب القومية في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.