عودة من مقبرة الطائرات.. القاذفة التي رفضت أن تُدفن في كتب التاريخ

بعد نحو عامين من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل المكثفة، أعلن سلاح الجو الأمريكي إعادة إدخال القاذفة الاستراتيجية B-1B Lancer، التي تحمل الرقم التسلسلي 86-0115، إلى الخدمة الفعلية، بعد أن كانت قد سُحبت سابقا إلى التخزين طويل الأمد في ما يُعرف بـ"مقبرة الطائرات" بولاية أريزونا.

القاذفة، التي كانت تُعرف سابقا باسم Rage، غادرت قاعدة تِنكر الجوية في ولاية أوكلاهوما بعد استكمال برنامج صيانة وتجديد شامل نفذه مركز أوكلاهوما لصيانة الطيران، لتعود لاحقا إلى قاعدة دييس الجوية في تكساس حيث انضمت مجددا إلى الجناح القاذف السابع تحت اسم جديد هو Apocalypse II.

إعادة تأهيل شاملة داخل برنامج معقد

كانت الطائرة قد أُخرجت من الخدمة عام 2021 ضمن خطة تقليص أسطول B-1B من 62 إلى 45 طائرة بهدف رفع معدلات الجاهزية وتوجيه الموارد نحو تطوير القاذفة المستقبلية B-21 Raider، ثم نُقلت إلى منشأة التخزين طويلة الأمد التابعة لمجموعة الصيانة والإعادة إلى الخدمة (AMARG) في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية.

وخلال عملية إعادة التأهيل، شارك أكثر من 200 فني ومهندس ومدني في أعمال الصيانة، حيث تم استبدال أكثر من 500 مكون رئيسي، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وتحديثات على أنظمة التشغيل.

كما خضعت الطائرة لسلسلة من الاختبارات الجوية التجريبية في تكوين غير مطلي (هيكل معدني مكشوف) للتحقق من أداء الأنظمة، قبل إعادة طلائها وتجهيزها للعودة إلى الخدمة القتالية.

من "مقبرة الطائرات" إلى الجاهزية القتالية

بعد استكمال الاختبارات، أُعلن أن القاذفة أصبحت "جاهزة للمهام القتالية بالكامل"، قبل أن يتم نقلها رسميا إلى قاعدة دييس الجوية، حيث حصلت على اسمها الجديد Apocalypse II مع رسومات فنية خاصة على هيكلها (nose art) توثق عملية إعادة الإحياء.

ويحمل الاسم الجديد تكريما لطاقم قاذفة B-24J من الحرب العالمية الثانية التي كانت تحمل الاسم نفسه، في إشارة رمزية لربط التاريخ العسكري الأمريكي بقدراته الحديثة.

سبب إعادة إدخالها للخدمة

أوضح سلاح الجو الأمريكي أن إعادة تأهيل هذه الطائرة جاءت لتعويض خروج طائرة أخرى من الخدمة كانت تخضع لإصلاحات هيكلية معقدة لدى شركة بوينغ في ولاية كاليفورنيا، مشيرا إلى أن إعادة تفعيل طائرة من المخزون كانت أسرع وأقل تكلفة وأكثر أمانا من انتظار اكتمال مشروع الإصلاح الصناعي.

سوابق مشابهة في أسطول القاذفات الأمريكية

ليست هذه الحالة الأولى من نوعها، إذ سبق لسلاح الجو الأمريكي إعادة قاذفات أخرى من المخزون إلى الخدمة، أبرزها طائرات B-52 مثل "Wise Guy" و"Ghost Rider"، والتي أُعيد تشغيلها لتعويض خسائر تشغيلية أو حوادث سابقة.

كما شهد عام 2024 إعادة قاذفة B-1B أخرى تحمل اسم "Lancelot" بعد إخراجها من التخزين طويل الأمد.

تمديد عمر التشغيل حتى 2037

رغم أن الخطط السابقة كانت تشير إلى تقاعد B-1B بحلول عام 2030، فإن قدراتها الكبيرة في حمل الذخائر الثقيلة دفعت إلى تمديد عمرها التشغيلي حتى عام 2037 على الأقل.

وبحسب وثائق ميزانية السنة المالية 2027، يعتزم سلاح الجو الأمريكي تخصيص 342 مليون دولار بين عامي 2027 و2031 لتحديث وتطوير الأسطول المتبقي من هذه القاذفات.

دور متزايد في العمليات المستقبلية

يأتي إعادة إدخال Apocalypse II إلى الخدمة في وقت تتزايد فيه أهمية القاذفة ضمن العمليات الجوية الحديثة، خاصة مع اختبارها لحمل صواريخ فرط صوتية من طراز AGM-183 ARRW، إضافة إلى خطط لتطوير نسخ محسّنة من هذه المنظومات.

ومع استمرار تطوير القاذفة المستقبلية B-21 Raider، يُتوقع أن تظل B-1B عنصرا أساسيا في قوة القصف الأمريكية خلال السنوات المقبلة، خصوصا في المهام التي تتطلب حمولة كبيرة ومرونة تشغيلية عالية.