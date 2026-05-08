ترامب يؤكد صمود وقف إطلاق النار مع إيران

اشتبكت قوات أمريكية وإيرانية في منطقة الخليج ما يهدد بانهيار وقف لإطلاق النار سار منذ نحو شهر ويضعف الآمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية.

جاء ذلك في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، الذي كان ⁠يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب وتعرقل إيران الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ بدء الصراع.

وكتب ترامب على تروث سوشال "عبرت ثلاث مدمرات أمريكية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضررا جسيما لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

وقال ترامب لاحقا للصحفيين إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، وسعى ‌إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار.

وذكر ترامب في واشنطن "لقد مزحوا معنا اليوم. فألقينا بهم بعيدا".

أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت ⁠أمس الخميس. وقال للصحفيين "نتفاوض مع الإيرانيين".