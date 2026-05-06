من الطفولة إلى السلطة.. ماذا تكشف أزياء كيم جو آي عن مستقبل كوريا الشمالية؟

منذ ظهورها الأول في نوفمبر 2022 إلى جانب والدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمام صاروخ باليستي عابر للقارات، أصبحت ابنته كيم جو آي محور اهتمام عالمي لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى تفاصيل مظهرها وأزيائها التي باتت تُقرأ كرسائل سياسية محمّلة بالدلالات.

في أول ظهور علني لها، بدت جو آي بملابس بسيطة نسبياً: بنطال أسود وسترة بيضاء وشعر مرتب، في صورة تجمع بين البراءة والصرامة العسكرية للمشهد الذي كانت تقف فيه. لكن مع مرور الوقت، بدأت إطلالاتها تتغير بشكل ملحوظ، لتصبح أكثر رسمية وفخامة، مع اعتماد متزايد على السترات الجلدية، المعاطف الثقيلة، والتسريحات المنظمة، في مشهد يراه محللون جزءًا من بناء صورة مستقبلية محتملة لها داخل النظام.

تشير تقديرات استخباراتية في كوريا الجنوبية إلى أن الظهور المتكرر لجو آي في مناسبات عسكرية واستعراضات صاروخية قد لا يكون صدفة، بل قد يعكس إعدادا تدريجيا لدورها كخليفة محتملة، رغم صغر سنها. ومع هذا الحضور المتزايد، بدأت أسئلت كثيرة تُطرح حول ما إذا كانت الدولة بالفعل تعمل على ترسيخ صورتها كرمز مستقبلي للسلطة، وفق تقرير لشبكة " BBC".

يرى خبراء أن ملابسها لا تُختار عشوائيا، بل تخضع لتوجيه دقيق من جهاز الدعاية في بيونغ يانغ. فالمظهر الرسمي الأنيق يهدف إلى منحها صورة أكثر نضجا وهيبة، في حين أن الملابس الجلدية والمعاطف الفاخرة تُستخدم لإبراز القوة والتميّز، وإظهارها كجزء من طبقة حاكمة منفصلة عن بقية المجتمع.

ويُعتقد أن هذا الأسلوب يدخل ضمن استراتيجية دعائية أوسع تعرف بـ"استنساخ الصورة"، وهي سياسة استخدمها النظام الكوري الشمالي لعقود، تقوم على ربط القادة الحاليين بصريا ورمزيا بالمؤسس كيم إيل سونغ، من خلال الملابس والحضور العام والرموز البصرية، بهدف تعزيز الشرعية السياسية واستمرارية الحكم.

ومن اللافت أن بعض ظهورات جو آي تضمنت أزياء باهظة الثمن، يُعتقد أن بعضها من علامات تجارية عالمية، في وقت تُمنع فيه هذه المنتجات على غالبية السكان. هذا التناقض يعزز فكرة أن الملابس ليست مجرد ذوق شخصي، بل جزء من خطاب سياسي بصري يهدف إلى ترسيخ صورة النخبة الحاكمة.

كما لاحظ محللون أن تطابق بعض إطلالاتها مع ملابس والدها، الذي يُعرف بحبه للمعاطف الجلدية والملابس السوداء الرسمية، ليس مصادفة، بل جزء من بناء صورة "امتداد السلطة"، حيث يتم توحيد الرموز البصرية بين الزعيم وخليفته المحتمل.

أزياء كيم جو آي لا تبدو مجرد تفاصيل جمالية، بل هي عنصر ضمن منظومة دعائية معقدة في كوريا الشمالية، تُستخدم فيها الملابس كأداة سياسية تعكس السلطة، وتعيد تشكيل صورة المستقبل المحتمل للنظام الحاكم.