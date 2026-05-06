ألمانيا تتزود بوقود الطائرات من إسرائيل بسبب إغلاق "هرمز"

في ظل التوتر الذي تشهده أسواق الطاقة بسبب حرب إيران، أعلنت إسرائيل اعتزامها مساعدة ألمانيا عبر تزويدها بوقود الطائرات (الكيروسين).

وردًا على سؤال عن هذا الموضوع، أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين اليوم الأربعاء بأن إسرائيل عرضت تقديم الدعم من خلال تزويد ألمانيا بالكيروسين والغاز الطبيعي وذلك في إطار شراكة قائمة في مجال الطاقة بين البلدين. وأردفت الوزارة أنه لا تتوافر معلومات عن التفاصيل والكميات لأن الشركات هي من يتولى إبرام العقود.

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن الحكومة الألمانية والوزارة ترافقان من حيث المبدأ أي عمليات توريد محتملة عبر إجراء محادثات، مشيرة إلى أن الوزارة تجري حاليًا محادثات بناءة مع عدة دول، من بينها إسرائيل.

وكانت وزارتي الخارجية والطاقة في إسرائيل أعلنتا في وقت سابق من اليوم أنهما تعتزمان تزويد ألمانيا بالكيروسين في ظل تعطّل الملاحة في مضيق هرمز. وأفاد بيان مشترك للوزارتين بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه بهذه الخطوة خلال زيارته إلى برلين أمس الثلاثاء.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية بشكل مبدئي أنه "لا يوجد حاليًا أي نقص فعلي في إمدادات الطاقة في ألمانيا"، لكنها أوضحت أنها تتابع الوضع عن كثب وتتواصل بشكل وثيق مع القطاع المعني لاتخاذ تدابير مضادة مناسبة بسرعة إذا لزم الأمر.