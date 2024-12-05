مذكرات ميركل أكثر الكتب نجاحاً في ألمانيا عام 2024

تعد مذكرات المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والتي نشرتها قبل حوالي أسبوع بعنوان "الحرية. ذكريات 1954 - 2021"، الكتاب الأكثر نجاحا في ألمانيا خلال هذا العام حتى الآن.

وأظهر تحليل أجرته شركة "ميديا كونترول"، التي ترصد مبيعات الكتب في ألمانيا وتضع قائمة أفضل مبيعات دار نشر "شبرينغر"، أنه في الأسبوع الأول من النشر بيعت أكثر من 200 ألف نسخة من مذكرات المستشارة السابقة.

وقالت المديرة التنفيذية للشركة، أولريكه ألتيش: "لم يحقق أي كتاب آخر مثل هذه البداية الباهرة هذا العام"، مضيفة أنه بعد أيام قليلة فقط من نشره اقتحم كتاب ميركل، الذي كتبته مع صديقتها المقربة بياته باومان، قوائم الكتب الأكثر مبيعا.

وفي كتاب "الحرية. ذكريات 1954 - 2021" تسترجع السيدة السبعينية حياتها في 736 صفحة.