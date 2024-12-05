بعد فوز ترامب… لماذا يفكر مؤسس لينكدإن في مغادرة أمريكا؟

يفكر ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع لينكدإن، في مغادرة الولايات المتحدة بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر، وفقًا للتقارير.

كان هوفمان داعمًا صريحًا لنائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث تبرع بملايين الدولارات لدعم حملتها الانتخابية. وبعد هزيمتها، أخبر هوفمان أصدقاءه أنه يفكر في الانتقال إلى الخارج، حسبما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين لصحيفة نيويورك تايمز.

يشعر هوفمان بالقلق من انتقام ترامب، الذي وعد بمواجهة خصومه السياسيين، بما في ذلك العديد من المانحين الديمقراطيين الرئيسيين.

وقد وجد هوفمان نفسه في موقف حرج بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لترامب في يوليو، حيث عاد تعليق قديم له إلى الظهور على الإنترنت، مما أثار انتقادات واسعة. وكان هوفمان قد قال إنه يتمنى وفاة الرئيس المنتخب.

تبرع هوفمان بمبلغ 10 ملايين دولار للجنة عمل سياسية دعمت هاريس، وساهم في تمويل دعوى التشهير التي رفعتها إي جين كارول ضد ترامب. في المحكمة، زعم فريق ترامب أن دور هوفمان في تمويل الدعوى يثير “أسئلة مهمة” حول مصداقية كارول.

في وقت لاحق، وجدت هيئة محلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء على كارول في عام 1996 وكذلك عن التشهير بها، وحكمت لها بتعويض قدره 5 ملايين دولار. كما حكمت لها هيئة محلفين أخرى بتعويض إضافي قدره 83.3 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام عن التشهير بعد أن قال ترامب إنها كذبت بشأن مزاعم الاعتداء.

بالإضافة إلى هوفمان، أفادت التقارير أن العديد من المانحين الديمقراطيين الرئيسيين ومستشاريهم يفكرون أيضًا في مغادرة البلاد.

وقال قطب التكنولوجيا ستيف سيلبرشتاين: “الناس في حالة صدمة شديدة ويحاولون معرفة ما حدث… الناس يحاولون التكيف مع الواقع ورسم مسار للمضي قدمًا”.