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العالم

اتصال نادر بين قائدي الجيشين الأمريكي والروسي وسط تصاعد التوترات

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رويترز

أكد الجيش الأمريكي أمس الأربعاء أن قائد الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون تحدث هاتفيا مع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها براون مع نظيره الروسي.

وقال متحدث باسم براون في بيان إن الاثنين "ناقشا عددا من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية بما في ذلك الصراع الدائر في أوكرانيا".

وجرت المكالمة النادرة في 27 نوفمبر لكن "بناء على طلب الجنرال جيراسيموف، وافق الجنرال براون على عدم الإعلان بشكل استباقي عن المكالمة".

وقال المتحدث إن وزارة الدفاع الروسية هي من طلبت المكالمة.

وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ أمريكية وبريطانية على أهداف داخل روسيا على الرغم من تحذيرات موسكو بأنها ستعتبر مثل هذا الإجراء تصعيدا كبيرا.