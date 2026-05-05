ارتفاع إيرادات بالانتير تكنولوجيز بنسبة 85% خلال الربع الأول

أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بالانتير تكنولوجيز عن تحقيق ارتفاع كبير في إيراداتها ربع السنوية، مع زيادة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ظل الطلب القوي على منتجاتها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة مساء أمس الاثنين إن إيراداتها خلال الربع الأول زادت بنسبة 85% سنويا إلى 1.6 مليار دولار، في حين بلغ صافي أرباحها 870.5 مليون دولار، مقابل 214 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

يذكر أن بالانتير متخصصة في تطوير أدوات تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والبرمجيات التي تستخدمها الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية.

جاء نمو إيراداتها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مدفوعا بشكل خاص بنشاطها في الولايات المتحدة حيث تضاعفت إيراداتها إلى 1.28 مليار دولار.

وزادت مبيعاتها إلى الهيئات الحكومية بنسبة 84% إلى 687 مليار دولار، في حين زادت مبيعاتها للشركات والهيئات التجارية الأمريكية بنسبة 133% إلى 595 مليون دولار.

وتستخدم جهات حكومية أمريكية مثل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الحرب (البنتاجون) برمجيات بالانتير، وهناك تقارير إعلامية عن استخدامها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال أليكس كارب الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر مع المحللين إن الطلب الأمريكي كان قويا للدرجة الذي كافحت معها الشركة لكي تلبيه.