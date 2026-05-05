الوحش الطائر.. ينتزع الدبابات من أرض المعركة ويخترق العواصف الرملية

تواصل مروحية النقل الثقيل الأمريكية CH-53K King Stallion ترسيخ مكانتها كأحد أكثر برامج الطيران العسكري تقدما، بعد أن كشفت بيانات رسمية وتقارير صناعية عن قدراتها التشغيلية المتقدمة في مهام النقل اللوجستي الثقيل، خاصة في البيئات الصعبة والمعزولة.

وتُعد المروحية، التي طورتها شركة سيكورسكي التابعة لـلوكهيد مارتن لصالح سلاح مشاة البحرية الأمريكي، امتدادا مطورا لسلسلة CH-53، حيث صُممت لتعزيز قدرات النقل الجوي العسكري في المهام التي تشمل نقل المعدات الثقيلة، وتحريك القوات، ودعم العمليات اللوجستية في مناطق يصعب الوصول إليها.

وبحسب بيانات البحرية الأمريكية، تبلغ الحمولة الداخلية للمروحية نحو 27 ألف رطل (ما يعادل 12.2 طنا)، ضمن مدى عمليات يصل إلى 110 أميال بحرية (حوالي 203 كيلومترات) في ظروف تشغيل بحرية عالية الشدة، كما تصل القدرة القصوى للحمولة الخارجية إلى 36 ألف رطل (نحو 16.3 طنا)، وهو ما يضعها ضمن فئة المروحيات الأثقل في الخدمة العسكرية الحالية.

وبالمعنى الحرفي، يمكن لهذه المروحيات "رفع" مركبات ثقيلة من الأرض، لكن ليس بطريقة انتزاع مباشرة كما قد توحي بعض المشاهد السينمائية، بل عبر نظام تحميل خارجي يعتمد على حبال وخطافات مخصصة تُثبت عليها المعدات مسبقا.

وتنشأ فكرة "انتزاع الدبابات من أرض المعركة" غالبا من اللقطات الجوية والزوايا البصرية الدرامية، خصوصا في ظروف مثل العواصف الرملية أو الإضاءة القاسية، حيث يبدو رفع المركبة أكثر درامية مما هو عليه في الواقع.

في المحصلة، تؤدي هذه المروحيات دورا حاسما في نقل وإخلاء المعدات الثقيلة بسرعة عالية، لكنها تظل مقيدة بحدود هندسية صارمة، تجعلها أداة لوجستية متقدمة أكثر من كونها وسيلة لرفع أي هدف ثقيل دون استثناء.

ثلاثة محركات عالية القدرة

تعتمد CH-53K على منظومة دفع تتكون من ثلاثة محركات من طراز T408-GE-400 من إنتاج شركة GE Aerospace، حيث يولد كل محرك قوة تصل إلى 7,500 حصان على عمود الدوران (shaft horsepower).

وتؤكد الشركة أن هذا المحرك صُمم خصيصا لتلبية متطلبات برنامج King Stallion، بما يوفر قدرة تشغيلية عالية في بيئات تتطلب أداءً مستمرا واستجابة فورية تحت الأحمال الثقيلة.

ولا يقتصر الأداء على المحركات فقط، إذ تم تزويد المروحية بنظام مراوح مركبة، ونظام نقل حركة معزز، إلى جانب أنظمة تحكم رقمية متقدمة في الطيران (Fly-by-wire)، ما يعزز من ثباتها أثناء نقل الأحمال المعلقة.

كما تمتاز قمرة القيادة باتساع أكبر بنحو 12 بوصة (حوالي 30 سم) مقارنة بالأجيال السابقة من عائلة CH-53، ما يسمح بزيادة كفاءة استيعاب الشحنات وتحسين بيئة العمل داخل الطائرة.

قدرات تشغيلية في البيئات الصعبة

صُممت المروحية للعمل في ظروف بيئية قاسية تشمل الحرارة المرتفعة، والمرتفعات، والعواصف الرملية، وضعف الرؤية، وهي ظروف تُعرف عسكريا باسم بيئات الرؤية المتدهورة (DVE).

وقد خضعت لاختبارات في مناطق مثل يوما في ولاية أريزونا لمحاكاة عمليات الإقلاع والهبوط في الغبار الكثيف والحرارة العالية.

وتستخدم الطائرة أنظمة رقمية متقدمة لتقليل عبء العمل على الطيارين أثناء العمليات الحرجة، خصوصا في المراحل التي تتطلب دقة عالية مثل الهبوط في مناطق غير مجهزة أو قريبة من العوائق.

حمولة عسكرية ودور لوجستي

تتيح القدرة على النقل الخارجي للمروحية نقل مركبات تكتيكية، ومعدات هندسية، وقطع مدفعية، وإمدادات عسكرية كبيرة الحجم، ما يجعلها عنصرا أساسيا في دعم العمليات البرية في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية.

ورغم قدرتها العالية، تؤكد البيانات أن حمولة 16.3 طنا تبقى أقل من أوزان الدبابات القتالية الحديثة، لكنها مناسبة لنقل المركبات الخفيفة والمتوسطة والأنظمة المساندة.

صيانة وتشغيل أكثر كفاءة

تم تطوير CH-53K أيضا بهدف تحسين الجاهزية التشغيلية وتقليل زمن الصيانة، عبر أنظمة مراقبة رقمية تعتمد على حالة المكونات، ما يسمح بتقليل فترات التوقف بين المهام ورفع معدلات الإتاحة التشغيلية.

وفي يناير 2026، أعلنت البحرية الأمريكية عن عقد طويل الأمد مع GE Aerospace لتوريد محركات إضافية من طراز T408، في إطار دعم استمرارية البرنامج.

وبحسب الشركة المصنعة، يوفر المحرك الجديد زيادة في القوة بنسبة 57% مقارنة بالمحرك السابق T64، إلى جانب تحسينات في الكفاءة وتقليل متطلبات الصيانة.

دخول الخدمة وخطط التوسع

دخلت مروحية CH-53K الخدمة التشغيلية الأولية في أبريل 2022 ضمن قوات مشاة البحرية الأمريكية، وتندرج ضمن خطة تحديث أسطول النقل الثقيل، حيث تستهدف البحرية اقتناء نحو 200 طائرة خلال السنوات المقبلة، لتحل تدريجيا محل طراز CH-53E Super Stallion.

ويُنظر إلى King Stallion باعتبارها منصة لوجستية جوية متقدمة، قادرة على دعم العمليات العسكرية والإنسانية، من خلال نقل الإمدادات مباشرة من السفن إلى مناطق العمليات، بما يقلل الاعتماد على الطرق والموانئ والبنية التحتية التقليدية.

وبهذا، تمثل CH-53K King Stallion جيلا جديدا من المروحيات الثقيلة، يجمع بين القوة النارية للمحركات الثلاثة، والأنظمة الرقمية المتقدمة، والقدرة على العمل في أكثر البيئات تعقيدا، ضمن مفهوم حديث للعمليات اللوجستية العسكرية متعددة المهام.