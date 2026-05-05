وكالة الطاقة الذرية: مسيرة تلحق أضرارا في محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ​معدات الرصد الجوي بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي ‌تسيطر عليها ​روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، لحقت بها أضرار جراء هجوم طائرة مسيرة.

واستولت القوات الروسية على أكبر محطة نووية في أوروبا في الأسابيع الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير ⁠شباط 2022.

ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان الاتهامات على نحو منتظم بارتكاب أعمال عسكرية قد تعرض سلامة المحطة للخطر، كونها تقع بالقرب من ‌خط المواجهة في الحرب.

وذكرت الوكالة في بيان على موقع إكس أن فريقا من خبرائها زار مختبر ‌مراقبة الإشعاع الخارجي التابع للمحطة، وذلك بعد ‌يوم من إعلان إدارتها الروسية أنها تعرضت ‌لهجوم بطائرة مسيرة.

وقالت الوكالة، ‌هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، في بيانها "لاحظ الفريق تضرر ​بعض معدات الرصد ‌الجوي التابعة للمختبر ​إذ أنها لم تعد ⁠تعمل".

وجاء في البيان أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أصدر نداء جديدا يطالب "باتخاذ أقصى درجات ضبط ​النفس ⁠العسكري بالقرب ⁠من جميع المنشآت النووية لتجنب المخاطر الأمنية".

والمحطة متوقفة عن إنتاج الكهرباء حاليا، وتعرضت لهجمات متكررة بطائرات مسيرة ⁠منذ بداية الصراع.

وتعطل أحد خطوط الطاقة الخارجية للمحطة- اللازمة للحفاظ على برودة الوقود النووي- منذ أواخر مارس آذار، وقالت وكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي إنها تحاول تنسيق وقف لإطلاق ‌نار بالمنطقة بهدف إجراء أعمال الإصلاحات.

وقام جروسي بزيارات عدة إلى محطة ​زابوريجيا النووية منذ أن أصبحت تحت السيطرة الروسية، ووضعت وكالة الطاقة الذرية مراقبين على نحو دائم في زابوريجيا وفي محطات الطاقة النووية الثلاث الأخرى العاملة في أوكرانيا.