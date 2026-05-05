ألمانيا: إلغاء نشر صواريخ توماهوك الأمريكية سيكون ضاراً





أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن قلقه إزاء القرار المتوقع من الولايات المتحدة بعدم نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" في ألمانيا.

وقال بيستوريوس في مقابلة مسجلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، الاثنين، إنه إذا لم يتم نشر الصواريخ، فسيكون ذلك "أمرا مؤسفا للغاية وضارا لنا"، مضيفا أن "فجوة القدرة" في أوروبا في هذا المجال سوف تتسع.

وعلى النقيض من ذلك، أكد بيستوريوس أن الانسحاب المخطط لنحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا "لا يقلل حقا من قدرة الردع".

وأكد أن "هذه الحقيقة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون مفاجأة لأي شخص في أوروبا."

وكان بيستوريوس قد قال بالفعل في عام 2023 إنه يتعين على المرء أن يفترض أن الأمريكيين سيكونون أقل مشاركة في أوروبا حتى يتمكنوا من فعل المزيد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف بيستوريوس أن قضية توماهوك تقلقه أكثر من قضية خفض عدد القوات.

وكان بيستوريوس قد قال في وقت سابق اليوم خلال زيارة لقوات الجيش في مدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى، "يجب وضع هذا الأمر في سياقه بهدوء، فهو ليس مفاجئًا حقًا، وربما التوقيت فقط هو المفاجئ".

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه إذا تم في النهاية سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، "فسيكون ذلك أمرًا واقعًا"، مشيرًا إلى أن قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تتأثر بذلك.