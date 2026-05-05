وقف إطلاق نار مؤقت بين روسيا و أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أوامره بوقف إطلاق النار خلال الحرب الدائرة مع أوكرانيا يومي 8 و9مايو الجاري.

وجاء في البيان : "بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، يُعلن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو 2026، احتفالاً بذكرى انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع البيان :"نأمل أن يحذو الجانب الأوكراني حذوه".

وأضاف البيان: "ستتخذ القوات المسلحة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الاحتفالات".

وتابع : "إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لتعطيل الاحتفال بالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فستشن القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا انتقاميا واسع النطاق على وسط كييف".

وذكر البيان: أن "روسيا على الرغم من قدراتها، كانت تمتنع عن مثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية في السابق".

وحذرت روسيا المواطنين في كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة المدينة في الوقت المناسب لضمان سلامتهم.