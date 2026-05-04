إنزال خاطف تحت النار.. الصين تطلق قوة جوية جديدة مرعبة

أعلنت مصادر عسكرية صينية عن دخول المروحية الهجومية الجديدة Z-20T مرحلة التدريب العملياتي ضمن قوات الجيش البري لجيش التحرير الشعبي، في خطوة تعكس توجه بكين نحو تعزيز قدرات الانتشار السريع، والاختراق على الارتفاعات المنخفضة، وتنفيذ عمليات الإبرار الجوي بالمروحيات في بيئات قتالية معقدة.

وجاء هذا التطور بعد أن تم دمج المروحية في تدريبات مشتركة بين الوحدات الجوية والبرية تابعة لإحدى الألوية في قيادة المسرح الشمالي، حيث شاركت ضمن دورة تدريبية متكاملة للعمليات الجوية–الأرضية.

ويُعد هذا الانتقال مؤشراً على بدء استخدام المروحية على مستوى الوحدات العملياتية، وليس فقط في إطار الاختبارات أو العروض التقنية.

وبحسب ما نشرته منصة China Military Online في 1 مايو 2026، فقد شملت التدريبات إدخال مروحيات Z-20T إلى جانب مروحيات الهجوم Z-10، وذلك ضمن سيناريوهات قتالية تحاكي عمليات إنزال سريع ونقل للقوات في ظروف ميدانية عالية الخطورة.

وتلت هذه الخطوة صور نُشرت في أواخر أبريل الماضي أظهرت مروحيات Z-10 وهي تؤمن غطاءً جوياً خلال استعداد قوات مشاة للصعود إلى عدة أنواع من المروحيات، في إطار تدريبات تنسيق جوي–بري نُفذت مطلع الشهر نفسه.

تدريبات قتالية متقدمة وليست عمليات نقل تقليدية

وأوضحت المصادر العسكرية أن طبيعة التدريب تعكس نموذجاً متقدماً من عمليات الهجوم الجوي (Air Assault)، يتجاوز مفهوم النقل الجوي التقليدي للقوات، ليشمل سلسلة عمليات متكاملة تبدأ من تجهيز القوات، مروراً بمرحلة التحميل، وصولاً إلى المناورة الجوية والإنزال في مناطق العمليات.

ويركز هذا النمط على تنفيذ عمليات استجابة سريعة ضمن أطر زمنية قصيرة، وهو ما يُعد عاملاً حاسماً في مهام الاستيلاء على مواقع استراتيجية، أو تعزيز نقاط دفاعية ضعيفة، أو الاستجابة لتطورات ميدانية مفاجئة.

كما تتضمن التدريبات اعتماد ملف طيران منخفض الارتفاع يهدف إلى الاستفادة من التضاريس الطبيعية لتقليل فرص الرصد بواسطة الرادارات، وتقليص زمن الاستجابة لدى أنظمة الدفاع الجوي المعادية، إلا أن هذا الأسلوب يفرض تحديات تشغيلية عالية تتعلق بدقة الملاحة وكثافة التنسيق بين الوحدات الجوية والبرية.

الإنزال بالحبال السريعة لتعزيز المرونة الميدانية

وشملت التدريبات أيضاً تنفيذ عمليات الإنزال بالحبال السريعة (Fast-Roping)، ما يتيح إنزال القوات في مواقع لا يمكن الهبوط فيها، مثل المناطق الحضرية الكثيفة، الغابات، المناطق الجبلية، أو المواقع المحدودة المساحة، ويعكس ذلك توجهاً واضحاً نحو تعزيز مرونة الانتشار في البيئات غير المهيأة للهبوط التقليدي.

قدرات هجومية متعددة لمروحية Z-20T

وتُعد مروحية Z-20T نسخة هجومية مطوّرة من عائلة Z-20، وليست مجرد منصة نقل للقوات، إذ تتميز بقدرتها على نقل الجنود مع إمكانية حمل تجهيزات قتالية وأنظمة تسليح خارجية، بما في ذلك نقاط تسليح جانبية وأنظمة استشعار متقدمة.

ويتيح هذا التكوين للمروحية أداء دور متعدد المهام يشمل:

دعم القوات أثناء الاقتراب من منطقة العمليات

توفير الإسناد الناري خلال الإنزال

تعزيز الوعي الميداني عبر أنظمة الاستشعار

دعم عمليات الإخلاء بعد انتهاء المهمة

تكامل عملياتي مع مروحيات Z-10 الهجومية

كما أظهرت التدريبات تكاملاً عملياتياً بين Z-20T ومروحيات الهجوم Z-10، حيث تتولى الأخيرة مهام الإسناد الناري المباشر، وتأمين مسارات التقدم، وقمع التهديدات الأرضية، وتوفير الغطاء الجوي للقوات المنزلة.

ويهدف هذا التكامل إلى بناء تشكيلات جوية–برية موحدة، تعمل كوحدة مناورة واحدة تضم:

مروحيات نقل هجومية (Z-20T)

مروحيات هجوم وإسناد (Z-10)

قوات مشاة محمولة جواً

أهمية استراتيجية للقيادة الشمالية

وتكتسب قيادة المسرح الشمالي أهمية خاصة في هذه التدريبات، نظراً لطبيعتها الجغرافية الواسعة وتنوع تضاريسها وظروفها المناخية الصعبة، ما يجعلها بيئة اختبار مناسبة لعمليات الحركة السريعة والاختراق الجوي.

وفي هذا السياق، تتيح القدرات المروحية الجديدة تجاوز العوائق الجغرافية، وإعادة تموضع القوات بسرعة، والوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها عبر الطرق البرية التقليدية.

توجه نحو عمليات أكثر تكاملاً وسرعة

وتشير هذه التطورات إلى توجه أوسع داخل الجيش الصيني نحو تعزيز التكامل بين الطيران العمودي والقوات البرية والاستخبارات والدعم الناري، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة التي تعتمد على السرعة، والمرونة، وتعدد الأبعاد العملياتية.

ورغم أن إدخال Z-20T في التدريب لا يمثل تغييراً فورياً في العقيدة العسكرية الصينية، إلا أنه يعكس بوضوح مساراً متقدماً نحو تطوير قدرات الانتشار السريع، والاختراق المنخفض، والعمليات المشتركة متعددة الأذرع.

وبذلك، تسعى الصين إلى بناء قوة مروحية قادرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، تشمل التحرك السريع، والإنزال في بيئات صعبة، والدعم الناري المتكامل للقوات البرية في مختلف سيناريوهات القتال المستقبلية.