طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مبنى سكنيا في موسكو

أكد عمدة مدينة موسكو أن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مبنى سكنيا بالقرب من وسط موسكو في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وذلك قبل أيام من العرض العسكري الروسي بمناسبة يوم النصر.

وقال العمدة سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تليغرام، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، إنه لم تقع إصابات. ويقع المبنى المتضرر، الذي وصفته صحيفة "كييف إندبندنت" بأنه برج سكني فاخر، في منطقة غربية من العاصمة تضم أيضا عدة سفارات.

وقال سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين آخريين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في أواخر أبريل الماضي أن عرض يوم النصر لهذا العام في 9 مايو سيقام بدون دبابات وصواريخ بسبب المخاوف من هجمات محتملة بطائرات مسيرة أوكرانية. وتحتفل روسيا في ذلك التاريخ بذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وبينما تبلغ روسيا بشكل متكرر عن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة موسكو الكبرى، إلا أنها عادة ما تستهدف المطارات والمرافق العسكرية والضواحي. ونادرا ما تتضرر البنية التحتية المدنية في العاصمة ويتم اعتراض معظم الطائرات المسيرة، وفقا للبيانات الرسمية.