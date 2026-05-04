جناح طائر بلا ذيل.... قصة أقوى طائرة ألمانية لم تدخل ساحة الحرب

في واحد من أكثر المشاريع الجوية طموحا خلال الحرب العالمية الثانية، برزت الطائرة الألمانية "هورتن Ho 229" كنموذج ثوري سابق لعصره، إذ جمعت بين الدفع النفاث وتصميم "الجناح الطائر" في محاولة لتحقيق تفوق جوي حاسم لصالح ألمانيا بقيادة أدولف هتلر، وذلك في وقت كانت فيه موازين الحرب تميل تدريجيا ضدها عقب فشلها في حسم معركة بريطانيا.

متطلبات "3 × 1000".. طموح يفوق قدرات العصر

جاء تطوير هذه الطائرة استجابة لمتطلبات صارمة وضعها قائد سلاح الجو الألماني هيرمان غورينغ، الذي سعى إلى إنتاج طائرة تحقق ما عُرف بمعيار "3 × 1000"، أي بلوغ سرعة 1000 كيلومتر في الساعة، ومدى قتالي يصل إلى 1000 كيلومتر، مع قدرة على حمل 1000 كيلوغرام من القنابل، وهو ما اعتُبر آنذاك تحديا تقنيا بالغ التعقيد يفوق قدرات الطيران التقليدي في أوائل الأربعينات.

الأخوان هورتن.. ابتكار تصميم بلا ذيل

تولى تنفيذ المشروع الشقيقان الألمانيان فالتر هورتن ورايمار هورتن، اللذان قدّما تصورا غير تقليدي لطائرة بلا ذيل تعتمد بالكامل على جناح واحد يشكل هيكلها الأساسي، وهو ما يُعرف بتصميم "الجناح الطائر"، حيث يختفي جسم الطائرة التقليدي والذيل، ما يؤدي إلى تقليل مقاومة الهواء بشكل كبير وزيادة الكفاءة الديناميكية، وبالتالي تحسين السرعة وتقليل استهلاك الوقود، مع توفير مساحة داخلية أكبر لحمل الوقود أو التسليح.

المحركات النفاثة: تقدم تقني بمشكلات تشغيلية

ولتحقيق متطلبات السرعة العالية، تم تزويد الطائرة بمحركات نفاثة من طراز Jumo 004، وهي نفس المحركات المستخدمة في المقاتلة Messerschmitt Me 262، إلا أن هذه التقنية، رغم تقدمها، كانت لا تزال في مراحلها الأولى وتعاني من استهلاك مرتفع للوقود ومشكلات تتعلق بالاعتمادية، ما جعل تحقيق التوازن بين السرعة والمدى أمرا بالغ الصعوبة.

اختبارات ناجحة وأداء لافت

بدأ البرنامج بإنتاج نماذج أولية غير مزودة بمحركات لاختبار الخصائص الهوائية، قبل أن يتم تطوير النسخة V2 المزودة بمحركين نفاثين، والتي نفذت أول رحلة لها في الثاني من فبراير عام 1945، حيث أظهرت أداءً لافتا بسرعة بلغت نحو 975 كيلومترا في الساعة، مع سلاسة في التحكم ومقاومة جيدة لفقدان الرفع، بل وتمكنت خلال اختبار محاكاة قتال جوي من التفوق على طائرة Me 262 التي كانت تُعد آنذاك الأكثر تقدما في سلاح الجو الألماني.

حادث مأساوي يعرقل المشروع

غير أن هذا التقدم السريع تعرض لانتكاسة خطيرة في الثامن عشر من فبراير من العام نفسه، عندما اشتعل أحد محركات النموذج V2 أثناء الطيران، ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف تسبب في فقدان الطيار وعيه، لتنتهي الرحلة بتحطم الطائرة ومقتل الطيار، في حادث كشف عن هشاشة التكنولوجيا المستخدمة رغم طموحها الكبير.

إنتاج لم يكتمل بسبب نهاية الحرب

ورغم ذلك، اعتُبرت نتائج الاختبارات الأولية مشجعة بما يكفي لدفع غورينغ إلى الموافقة على إنتاج نحو 40 طائرة، مع تعديل دورها من قاذفة إلى مقاتلة مزودة بمدافع ثقيلة عيار 30 ملم، كما استمر العمل على نماذج إضافية، من بينها نسخة ثنائية المقعد مخصصة للقتال الليلي، إلا أن تدهور الوضع العسكري لألمانيا حال دون استكمال المشروع.

سقوط المشروع في أيدي القوات الأمريكية

وفي أبريل عام 1945، وصلت القوات الأمريكية إلى مصنع فريدريشرودا حيث كانت الطائرة قيد الإنتاج، لتجد عدة نماذج غير مكتملة، أبرزها النموذج V3 الذي لم يسبق له الطيران، وتم نقله لاحقا إلى الولايات المتحدة لإجراء الدراسات عليه، حيث لا يزال معروضا ضمن مقتنيات متحف الطيران والفضاء.

قدرات "شبه شبحية" دون إثبات قاطع

وفيما يتعلق بقدراتها على التخفي، تشير تحليلات لاحقة أجرتها نورثروب غرومان بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك إلى أن تصميم "الجناح الطائر" ساهم في تقليل البصمة الرادارية للطائرة، إذ كان من الممكن اكتشافها على مسافة أقصر بنحو 20% مقارنة بالمقاتلة Messerschmitt Bf 109، وهو ما كان قد يمنحها أفضلية زمنية في العمليات القتالية، إلا أنه لا توجد أدلة قاطعة على أنها صُممت وفق مفهوم الطائرات الشبحية الحديثة.

إرث مستمر في الطيران الحديث

ورغم أن طائرة Ho 229 لم تدخل الخدمة القتالية ولم تُختبر في ظروف العمليات الفعلية، فإنها تُعد من أبرز المشاريع التي مهدت الطريق لتطوير الطائرات الشبحية الحديثة، حيث يظهر تأثيرها بوضوح في تصميمات لاحقة مثل القاذفة الأمريكية B-2 Spirit وB-21 Raider، ما يجعلها مثالا بارزا على ابتكار تقني متقدم سبق عصره، لكنه لم يحظَ بفرصة التحول إلى سلاح فعلي بسبب ظروف الحرب وتسارع أحداثها.