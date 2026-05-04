ترامب: أمريكا ستساعد سفناً عالقة في مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة في الخليج ​جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة معنية بالأمن البحري أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها ‌لإصابة بمقذوفات مجهولة في ​مضيق هرمز.

ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر عن الخطة، التي قال إنها ستبدأ اليوم الاثنين لمساعدة السفن وأطقمها التي لا تزال "محتجزة" في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وذكرت المنظمة الدولية للملاحة البحرية أن مئات السفن وما يصل إلى 20 ألف بحار لم يتمكنوا من عبور المضيق خلال الصراع.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستدعم جهود مساعدة السفن العالقة بنحو 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة إلى ⁠جانب سفن حربية وطائرات مسيّرة.

وذكرت في بيان أن العملية تهدف إلى "استعادة حرية الملاحة للشحن التجاري" عبر المضيق.

وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان "دعمنا لهذه المهمة الدفاعية ضروري لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، بينما نواصل أيضا الحصار البحري".