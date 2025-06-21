باكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام





قالت باكستان إنها ستوصي بمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام تقديراً لعمله في المساعدة على حل الصراع الأخير بين الهند وباكستان.

وتأتي هذه الخطوة، التي أُعلن عنها السبت، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية .

صرحت باكستان في بيان لها وفق صحيفة الجارديان: "أظهر الرئيس ترامب بُعد نظر استراتيجيًا كبيرًا وحنكة سياسية بارعة من خلال تواصل دبلوماسي قوي مع كل من إسلام آباد ونيودلهي، مما ساهم في تهدئة الوضع المتدهور بسرعة". وأضافت: "يُعد هذا التدخل دليلاً على دوره كصانع سلام حقيقي".

في مايو الماضي ، أنهى إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار فجأةً صراعًا استمر أربعة أيام بين الخصمين النوويين، الهند وباكستان، ومنذ ذلك الحين، دأب ترامب على القول إنه تجنّب حربًا نووية، وأنقذ ملايين الأرواح، مُبديًا استياءه من عدم حصوله على أي فضل في ذلك.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قدم ترامب قائمة طويلة من الصراعات التي قال إنه حلّها، بما في ذلك الهند وباكستان، مضيفاً "لا، لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مهما فعلت، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، وإسرائيل وإيران، مهما كانت النتائج، لكن الناس يعرفون، وهذا كل ما يهم بالنسبة لي!".

جاءت خطوة باكستان لترشيح ترامب في الأسبوع نفسه الذي التقى فيه قائد جيشها، المشير عاصم منير، بالرئيس الأمريكي على الغداء، وكانت هذه أول مرة يُدعى فيها قائد عسكري باكستاني إلى البيت الأبيض في ظل حكومة مدنية قائمة في إسلام آباد.

وأشار مشاهد حسين، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، إلى أن ترشيح ترامب لجائزة السلام كان مبررا.

لكن هذه الخطوة لم تلق استحساناً في باكستان، بسبب دعم ترامب لحرب إسرائيل في غزة والذي أدى إلى تأجيج التوترات، بحسب طلعت حسين، وهو مقدم برامج سياسية تلفزيونية باكستاني بارز، حيث دون في منشور على موقع X: "إن راعي إسرائيل في غزة والمشجع لهجماتها على إيران ليس مرشحًا لأي جائزة".